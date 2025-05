Ospedale senza personale, c’è un Consiglio straordinario 

Un Consiglio comunale straordinario con i sindaci del distretto sanitario del Sarrabus Gerrei e con il commissario della Asl di Cagliari Aldo Atzori. L’ha convocato per venerdì 6 giugno alle 15 il sindaco di Muravera Salvatore Piu per parlare, appunto, delle criticità del San Marcellino e della sanità territoriale. Criticità messe in evidenza dallo stesso Piu: «C’è il rischio della chiusura di alcuni servizi, ad esempio quello di oncologia».

Il commissario Atzori, in visita al San Marcellino lo scorso 15 maggio, ha negato («Non c’è in atto – ha replicato - alcun piano di smantellamento dei servizi, anzi stiamo mettendo in campo tutte le azioni per trovare buone soluzioni») ma allo stesso tempo ha confermato alcune criticità legate alla carenza di personale. «Queste criticità – sono le parole di Atzori - non le abbiamo di certo nascoste, stiamo però lavorando sodo e mettendo in essere tutte le risorse che abbiamo a disposizione per attuare una serie di iniziative» quali, ad esempio, stimolare i giovani medici a scegliere le sedi periferiche.

Al Consiglio del 6 giugno nell’Aula “Piero Loddo” avranno diritto di parola il commissario Atzori, il consigliere regionale (e sindaco di Villaputzu ) Sandro Porcu, i sindaci di Armungia (Quartu), Villasalto (Usai), Silius (Forci), Escalaplano (Lampis), San Nicolò Gerrei (Soro), Frongia ( Ballao ), Ortu (commissario di Goni ), San Vito ( Siddi ), Castiadas ( Murgioni ) e Gianluca Dessì, sindaco di Villasimius e presidente del distretto sanitario del Sarrabus Gerrei. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA