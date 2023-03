Ospedale senza fisiatra e chirurgo 

Sono state avviate le procedure per la richiesta di figure quali il cardiologo, il chirurgo e e il fisiatra per l'assistenza domiciliare integrata, l'endocrinologo, il neurologo, l'oculista, così come il ginecologo. «I problemi sono concreti», spiega Atzori, «ma si sta lavorando e se alcune richieste saranno accolte potremo avere rimpiazzi che possano coprire diversi mesi fino a che non ci saranno gli incarichi veri e propri». Più critico il Comitato Sanità Bene Comune. «Non si doveva arrivare a questo punto», interviene la portavoce Gabriella Serra, «si sapeva che Isili sarebbe rimasto senza fisiatra, anche gli infermieri dell'assistenza domiciliare hanno bisogno di capire che cosa fare con i malati, siamo abbandonati, siamo stanchi delle promesse». Non è mancato l'appello agli amministratori del territorio. «I sindaci devono tutelare i pazienti», aggiunge Serra, «riceviamo tantissime telefonate sul disagio che vivono, ogni mese che passa la situazione peggiora».

A toccare con mano le difficoltà che l'assenza di queste figure professionali sta creando, è stata l'amministrazione comunale. Nei giorni scorsi il sindaco Luca Pilia, il vice Enrico Melis, l'assessora alla sanità Erica Faedda e il consigliere di minoranza Marco Atzori hanno fatto un sopralluogo all'ospedale. «Il sopralluogo», dice Faedda, «è nato dalla preoccupazione per la carenza di medici nel presidio ospedaliero e nel distretto, lamentata spesso dai nostri concittadini. Alla situazione già grave di carenza di amministrativi, si aggiunge la carenza di figure importanti sia nell'ospedale che nei poliambulatori del distretto: queste carenze si ripercuotono soprattutto sulle fasce più deboli, in particolare sulle persone che hanno bisogno di assistenza domiciliare». Gli amministratori hanno potuto constatare che i passi alla ricerca di soluzioni sono stati già fatti sia a livello locale che di distretto.

Una nuova crisi minaccia la sanità territoriale del Sarcidano Barbagia di Seulo. Di recente sono venute a mancare due figure fondamentali soprattutto per l'assistenza ai pazienti domiciliari, il fisiatra e il chirurgo. A puntare sono gli stessi familiari dei pazienti «Da cittadina», afferma Monica Carcangiu che si occupa del padre malato, «posso andare dove voglio a fare una visita, ma quando ad essere colpito dalle negligenze e dalla superficialità è chi sta male, non è accettabile».

Il sopralluogo

Le reazioni

L’attesa

Seppure permane un minimo di speranza che presto le risposte arriveranno, la gente si domanda come vivere il tempo che li divide dal ritorno alla normalità. «Voglio capire e vogliamo capire», conclude Carcangiu, «se dovesse succedere qualcosa, di chi sono le responsabilità? Io non voglio favoritismi per me ma voglio che i servizi vengano ripristinati per tutti». I piani terapeutici devono essere aggiornati, tanti pazienti hanno bisogno di ausili e altri di costante assistenza, «Come assessora alla Sanità», conclude Faedda «posso garantire che monitorerò la situazione dell’ospedale e della sanità territoriale».

