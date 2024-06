Ospedale, salvagente dall’estero 

Si è messa a disposizione dell’ospedale di Lanusei. Nina Warkentin è una dottoressa tedesca che ha deciso di mettere radici in Ogliastra insieme al marito e alle due bambine. Con lei in ospedale sono arrivati anche due medici cubani. Da un mese la donna esercita in Pronto soccorso, reparto dove lavorano 7 medici (più i consulenti) quando invece la pianta organica ne prevede 12. Ha fatto una scelta di vita, la dottoressa libera professionista. In Germania lavorava come medico di base e insediandosi al Nostra Signora della Mercede, dopo aver manifestato la sua volontà lavorativa, assiste i pazienti che arrivano in Pronto soccorso. Giusto in tempo per affrontare la stagione turistica che si annuncia, come consuetudine negli ultimi anni, piuttosto bollente perché spesso gli ambulatori delle guardie mediche sono sguarniti e il reparto diventa la porta essenziale dell’assistenza.

Le novità

L’ospedale, in più occasioni snobbato dai vincitori di concorsi regionali, diventa multilingue. La candidatura di Nina Warkentin è stata accolta con favore dai vertici aziendali che l’hanno inquadrata nell’organico del Pronto soccorso, dove è imminente l’addio di Raffaele Farci, medico alla soglia della pensione. Il contributo della dottoressa tedesca è dunque una manna dal cielo, in un’epoca in cui i medici sono merce rarissima. Trovarne per le sedi periferiche è una missione (quasi) impossibile. Ma Nina Warkentin non è l’unica professionista straniera ad assistere i pazienti all’ospedale di Lanusei. Due suoi colleghi arrivano da Cuba. Uno lavora a suo stretto contatto, in Pronto soccorso, l’altro in Chirurgia. Sebbene spesso i professionisti abbiano scartato la destinazione Lanusei, nel recente passato una dottoressa originaria di Baressa aveva scelto l’Ogliastra.

L’accordo

Un’intesa tra Stato e Regioni ha regolamentato l’esercizio temporaneo dell’attività lavorativa da parte di coloro che intendono esercitare una professione medica o sanitaria in base a una qualifica professionale conseguita all’estero. In sintesi: la convenzione ha messo ordine all’arruolamento di medici e infermieri stranieri.

Alcuni numeri: nel 2019 i medici presi dall’estero erano 21 mila, nel 2023 la cifra è salita ed è stimata a quota 28 mila. Tutto questo perché di medici ce ne sono sempre meno.

