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Tempio.
16 settembre 2026 alle 00:46

Ospedale, quattro ascensori su sette sono fuori uso 

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Quattro ascensori su sette fuori uso nell’ospedale di Tempio, compreso l’impianto che collega i piani (in particolare blocco operatorio e Pronto soccorso) per il trasferimento dei pazienti. È la situazione con pesanti disagi, e rischi, del presidio sanitario più importante dell’Alta Gallura. Da mesi, infatti, gli utenti si contendono i pochi ascensori in funzione. Un cartello “impianto fermo per manutenzione” dirotta le persone verso le scale (sette piani). Ma il problema non è solo per gli utenti. Infatti è fuori uso l’ascensore utilizzato per le barelle, ossia per lo spostamento dei pazienti da un reparto all’altro. La scritta “out” compare da mesi sul display dell’impianto. Ma, stando al poco che trapela dagli uffici della Asl, l’ascensore è stato ripristinato da tempo ed è bloccato perché in attesa di collaudo. Una situazione che irrita ancora di più il personale sanitario, costretto a risolvere nuovi problemi tutti i giorni. Non basta, però, perché c’è anche un altro disservizio. A quanto pare è fuori uso anche il montacarichi, utilizzato abitualmente dalle personale addetto alle pulizie, dai dipendenti di imprese che stanno lavorando dentro il Paolo Dettori e dalle società che portano i pasti in ospedale. Tutti soggetti che si contendono, con l’utenza, gli ascensori funzionanti.

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