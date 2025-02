Ospedale, pronto soccorso in tilt  

La scena si presenta di solito in estate ma stavolta il pronto soccorso dell’ospedale Sirai sta concedendo repliche anche invernali: settore in tilt con oltre 60 pazienti in attesa, ambulanze in fila, volontari privi di barelle perché “requisite” considerata la carenza del reparto sia di personale che di barelle. Ieri la mattinata si presentava più calma ma nelle precedenti 48 ore era il caos che si è prolungato sino alla notte. La situazione (simile a quella di alcune giornate di inizio gennaio quando si sono contati anche 53 accessi con degenti collocati nelle corsie), ha messo in difficoltà tutti: il personale è esausto, fa l’impossibile per accudire tutti i pazienti, ma sono esausti anche i degenti, e lo stesso discorso vale per l’esercito dei volontari che devono trascorrere mezza giornata in attesa della barella.

La protesta

«Quanto accaduto nelle ultime 48 ore è allucinante – rivela Pierpaolo Emmolo, coordinatore provinciale del Socor – e si ha la sgradevole sensazione che non la si voglia risolvere perché intanto resta lettera morta una nostra richiesta di incontro ai vertici aziendali: non è possibile che ci vengano di fatto sequestrate le barelle quasi per l’intera giornata e con la prospettive che non ci vengano rimborsate le spese per l’utilizzo della seconda ambulanza con cui dobbiamo coprire le emergenze nel territorio». I solleciti del Socor alla Regione sono continui: «Dobbiamo cominciare a pensare che questa situazione sappia di dispetto». Fra le dodici ambulanza in fila ore, due giorni fa anche l’Asvoc di Carbonia: «Esattamente 12 ore – spiega il presidente Francesco Murroni – un tempo avveniva quando c’era l’emergenza Covid oppure nei picchi della stagione turistica, ora invece diventa frequente anche in altri periodi a seconda degli afflussi in pronto soccorso: il sistema si regge con le nostre barelle». Le quali, quelle di ultima generazione, costano alcune migliaia di euro.

I volontari

«Ma non possiamo pagare sempre dazio noi volontari – racconta Bruno Ventagliò, presidente della Sodalitas Iglesias testimone della situazione di avant’ieri – la nostra è una missione ma così quasi ti fa passare la voglia: sta diventando la norma usare la seconda ambulanza, chiudere il turno e tornare il giorno dopo a ritirare la barella ma intanto sono mancati i mezzi di soccorso nel territorio: anche il personale è sconfortato».

Cerca contromisure la dirigenza dell’azienda sanitaria locale guidata da Giuliana Campus: «Due giorni fa il pronto soccorso ha dovuto gestire un afflusso straordinario con oltre 65 accessi, alcuni dei quali gravi: nessuno è stato lasciato nelle ambulanze ma si è reso necessario in alcuni casi usare le barelle delle associazioni che sono state restituite nel più breve tempo possibile: le barelle del reparto sono dimensione alle sue capacità».

