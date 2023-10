Ospedale, Pronto soccorso a mollo 

P iove sul bagnato, letteralmente. Non bastavano le interminabili attese e la cronica carenza di personale: ad aggiungere disagi al Pronto soccorso, mercoledì, ci si è messa pure la pioggia. È stato sufficiente il primo intenso temporale autunnale a trasformare la sala d’attesa del Pronto soccorso dell’ospedale San Martino in una gigantesca pozzanghera. È successo tutto in una manciata di minuti poco prima delle 13: l’acqua, sospinta trasversalmente dalle forti raffiche di vento, è passata al di sotto della porta d’ingresso (sollevata di diversi millimetri rispetto alla pavimentazione) e ha invaso il locale del triage.

Disagi

Sul pavimento sono stati immediatamente stesi teli e lenzuoli per evitare che l’acqua si propagasse. La scena è stata immortalata da alcuni pazienti che attendevano di ricevere le cure necessarie e che sono stati temporaneamente trasferiti in un’altra area del reparto.Dalla Asl rassicurano: «Le attività del Pronto soccorso non si sono mai interrotte, la situazione è tornata alla normalità in brevissimo tempo».

Lo sciopero

Eppure le immagini della sala d’attesa allagata sembrano descrivere meglio delle parole una sanità che fa acqua da tutte le parti. Le due giornate di sciopero indette dai medici di medicina generale (alle quali hanno aderito molti camici bianchi oristanesi), sommate all’apertura a intermittenza del presidio di guardia medica, non hanno fatto altro che aumentare il carico di lavoro del reparto di emergenza. Molti utenti che mercoledì e ieri hanno provato a contattare l’ambulatorio del proprio dottore hanno ricevuto lo stesso messaggio: “Aderisco allo sciopero della medicina generale: dalle 20 rivolgersi alla guardia medica di Oristano, Cabras, Simaxis e solamente per reali urgenze rivolgersi al Pronto soccorso».

Lo strappo

«Dov’è il nostro sindaco? Sta sbattendo i pugni sul tavolo per cercare di risolvere una situazione ormai allo sfascio? - domanda Maria Carmela Marras, del Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano - Siamo stati accusati di creare allarmismo, ma i problemi sono sotto gli occhi di tutti».A partire dal 4 novembre la città capoluogo rischia di vedere cancellato un altro servizio sanitario essenziale. Tra l’azienda sanitaria e i medici di continuità assistenziale le posizioni restano distanti. Nessuno tra i sanitari sembra intenzionato a revocare le dimissioni rassegnate a seguito della comunicazione attraverso la quale il direttore generale della Asl Angelo Maria Serusi prospettava la necessità di prestare servizio (in via eccezionale) anche ai pazienti del carcere di Massima.

Guardia medica

«Rinunciare al presidio di guardia medica significa gravare ulteriormente sul Pronto soccorso - va avanti Maria Carmela Marras - di questo passo dove andremo a finire?”. A ottobre il punto di guardia medica è stato operativo per tredici giorni su trentuno: ieri e oggi nessuna visita garantita e così accadrà anche lunedì 30.

