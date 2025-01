Ospedale ostaggio di sosta selvaggia 

Via vai di pullman e auto in sosta selvaggia per motivi più o meno comprensibili rendono l'area del Nostra Signora della Mercede un vero caos. Trovare parcheggio nei pressi dell’ospedale diventa una vera impresa, soprattutto nelle ore di punta. Un problema noto a chi usufruisce dei servizi della zona e agli amministratori che ciclicamente cercano di trovare risposta a questa esigenza.

Caso aperto

A sollevare la questione, il consigliere comunale di minoranza Denis Pittalis che si lascia andare a una invettiva contro l’amministrazione che non ha trovato soluzione al problema e da cui è scaturita una interrogazione al consiglio. «Il problema c’è da anni - sostiene Pittalis - e questo sindaco non ha mai provato a risolverlo o comunque non ha raggiunto il risultato. La politica è fatta di battaglie e per ottenere risultati bisogna battagliare. Il traffico è sempre più congestionato, anche per via di una maggiore richiesta del sistema sanitario. I parcheggi sono insufficienti, i pullman aumentano il traffico, senza contare il parcheggio selvaggio. La Asl, se non riceve sollecitazioni dalla parte politica, non si attiva per collaborare».

Le proposte

Pittalis suggerisce lo studio in collaborazione con le università di un piano traffico adeguato che istituisca sensi unici per recuperare aree di sosta, un incremento degli interventi della polizia Locale, un dialogo serio con Arst (alla stazione c’è il parcheggio dei bus), la realizzazione di nuove aree di sosta lo spostamento della camera mortuaria.

La replica

«Il piano del traffico è pronto, ma il problema all’ospedale non si risolve con uno schiocco di dita», risponde Gianni Perotti, assessore delegato. «Abbiamo studiato due possibilità ma sono in corso delle verifiche sulla base degli accessi all’area, anche perché molto di quel traffico a cui fa riferimento Pittalis non è indirizzato sull’ospedale». La scelta più plausibile è quella deii sensi unici. “L’opzione secondo me più funzionale è quella di istituire in via Pilia il senso unico a scendere, così da recuperare un bel po’ di parcheggi, e via Ospedale a salire. Con L’Arst, e non solo, il dialogo è attivo da tempo, sono aperte diverse porte e appena avremo risposte le presenteremo alla cittadinanza. Sarebbe opportuno che tutti gli enti coinvolti collaborassero per risolvere il problema come succede negli altri centri sede di Asl. Nel giro di qualche mese ci sarà un’assemblea pubblica per illustrare il piano perché ci sono delle scelte urgenti da fare».

