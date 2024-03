Ospedale, oltre un milione per i lavori 

Fondi pubblici in arrivo dalla Regione al Comune di Isili per finanziare una serie di progetti presentati di recente dagli uffici municipali. Si tratta di un milione e seicentomila euro: il Consiglio ha approvato nei giorni scorsi una variazione di bilancio per poter gestire dal punto di vista amministrativo questi soldi.

L’ospedale

La fetta più grossa di questo importo, un milione e trecentocinquanta mila euro, sono le risorse assegnate al Comune dalla convenzione stipulata con l’azienda sanitaria locale di Cagliari. L’amministrazione li utilizzerà per importanti interventi sullo stabile dell’ospedale san Giuseppe Calasanzio che permetteranno di disegnare un nuovo futuro per il piccolo presidio legato alla scuola di specializzazione in Geriatria che arriverà nel Sarcidano.

I lavori riguardano la manutenzione dei locali di lungodegenza e di riqualificazione del servizio di radiologia e degli spazi situati nel piano seminterrato dello stabile. Un piano di lavoro importante perché l’ospedale ha delle ricadute su diversi territori, dal Sarcidano alla Barbagia, dalla Trexenta alla Marmilla e al Mandrolisai.

I progetti

Gli altri finanziamenti verranno utilizzati per diversi progetti riguardanti la comunità isilese: sia interventi per il centro abitato, sia iniziative future. In particolare 40mila euro saranno impiegati per la gestione e la manutenzione dei parchi urbani anche perché Isili può vantare diverse aree verdi che necessitano di continui interventi per mantenerle fruibili e decorose.

Energia

Altri 15mila euro saranno utilizzati per lo studio di fattibilità della comunità energetica. Centomila euro sono stati assegnati dalla Regione per il recupero del sito archeologico di Brabaciera dove è presente il ponte romano che ha bisogno di interventi immediati perché possa diventare visitabile e aggiungersi agli altri siti presenti nel territorio. Anche la scuola di tessitura diventerà una realtà grazie ai 90mila euro che permetteranno di avviare il progetto triennale per la formazione di queste figure che passano salvare e dare un futuro ad una tradizione e ad un mestiere antico e moderno allo stesso tempo.

Il sindaco

«Altri 30mila euro», ha aggiunto il primo cittadino di Isili Luca Pilia, «sono arrivate dalla Fondazione di Sardegna che ci permetteranno di dare stabilità a due manifestazioni “Artis e Ortus” e “Bestiris e Prendas”. Si tratta di risorse importanti che utilizzeremo per fornire servizi fondamentali ai nostri cittadini e nuove possibilità lavorative per i nostri giovani».

RIPRODUZIONE RISERVATA