Ospedale, nuova Tac e Casa della Salute 

Tempi rispettati, la nuova Tac è arrivata martedì all’ospedale di Isili e ai primi di agosto potrebbe già essere operativa. Sono in corso i lavori di sistemazione dell’area dove è stato posizionato il macchinario che riguardano la messa in sicurezza e il ripristino dell’apertura che è stata fatta per portar via la vecchia apparecchiatura e collocare la nuova.

L’apparecchio

Una Tac moderna che permetterà al piccolo presidio di garantire l’assistenza adeguata ai cittadini del Sarcidano Barbagia di Seulo e dei territori limitrofi e ai pazienti ricoverati soprattutto nel reparto di medicina. Si tratta di un supporto essenziale anche per l’attività del Pronto soccorso. È un apparecchio di ultima generazione in grado di eseguire esami in maniera più rapida e più precisa, in un'ottica di riammodernamento del parco tecnologico dell'azienda.

«La tempistica è stata rispettata», ha commentato il portavoce del Comitato Sanità Bene Comune Gabriella Serra, «questa volta dalla Asl sono stati perfetti, a breve il servizio potrà riprendere».

Il primario del reparto di Radiologia del Santissima Trinità di Cagliari, Stefano Marcia, spiega che « è il macchinario è di ultima generazione come quello dell’ospedale Marino e sarà di grande aiuto per le diagnosi e che a Isili si lavorerà in stretta correlazione con l’ospedale di is Mirrionis per tutti i casi, compresi quelli più complessi».

L’investimento

Per la sanità di queste zone ci sono altre buone notizie perché proprio in questi giorni c’è stato il sopralluogo per dare il via ai lavori per la realizzazione di una nuova struttura da adibire a Casa della Comunità ad Isili. Questa nuova struttura sarà realizzata all’interno del cortile dove sorge l’ospedale. L'intervento è finanziato nell'ambito del Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza). Il costo totale dell'opera ammonta ad oltre tre milioni di euro. Ci sono già l'approvazione dell'Ordine di Attivazione (Oda) e dello Schema di Contratto Specifico, insieme all'assunzione dell'impegno di spesa, come ha comunicato di recente l’azienda sanitaria di Cagliari.

«La nuova Tac e l'inizio dei lavori per la costruzione della nuova Casa della Comunità sono due interventi positivi per il territorio», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, «ovviamente occorrerà assicurare le risorse umane sanitarie che le rendano completamente operative».

Se da una parte c’è soddisfazione per la celerità con cui si stanno portando avanti questi interventi dall’altra c’è la preoccupazione per altri servizi, Pronto soccorso in primis e poi il futuro della Medicina. «Ad agosto», ha detto Luca Pilia, «andrà in pensione un medico, se non si affronterà questa nuova criticità il reparto rischia di rallentare il servizio». La Medicina è un riferimento non soltanto per queste zone interne ma persino per gli altri ospedali: numerosi pazienti dalle strutture cittadine vengono dirottati nel presidio del Sarcidano.

