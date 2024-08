Ospedale, nei reparti si naviga a vista 

Nell’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale il personale sanitario lavora tra mille difficoltà e con una carenza d’organico che spesso costringe a fare gli straordinari. Oltre alle ben note criticità del pronto soccorso, dove sono in servizio quattro medici rispetto ai dieci previsti, negli altri reparti si naviga a vista.

Trasporto in ambulanza

Critica la situazione in chirurgia dove i medici, guidati dal professor Enrico Erdas, sono solo sette: un numero troppo basso per garantire le urgenze con il risultato che i pazienti devono essere caricati in ambulanza per essere trasferiti in altri ospedali quando si presentano situazioni di emergenza. «Le criticità vanno avanti da tempo e non sono ancora state risolte con il conseguente trasporto in ambulanza dei pazienti presso altre Asl – denunciano Loredana Zuddas, segretaria provinciale della Cisl, Franco Bardi, segretario della Cgil e Guido Sarritzu della Uil – inoltre c’è carenza di infermieri e oss, tecnici di laboratorio e di radiologia in tutti i reparti». In più si aggiungono i disagi per i lavori in corso nel reparto di ostetricia e ginecologia che vanno avanti da un anno e mezzo e che costringono al ricovero delle future e nuove mamme in un’ala del reparto di chirurgia.

Il carico di lavoro

Nel reparto di ortopedia, diretto dal dottor Gianfranco Puddu, i medici, gli infermieri e gli oss sono oberati dalla mole di lavoro vista la chiusura dall’omonimo reparto negli ospedali di Carbonia e Iglesias, che garantivano più di 40 posti letto e anche l’ospedale di Oristano la notte non garantisce le urgenze. Gli interventi sono aumentati del 30 per cento e in un anno sono passati da 800 a 1.066: in questo reparto i medici sono scesi da 11 a 9 in seguito alle dimissioni di due ortopedici che potrebbero aver subito lo stress dell’ingente mole di lavoro degli ultimi mesi.

Le assunzioni

E c’è bisogno di nuovo personale soprattutto tra gli infermieri e gli oss: lo evidenzia il sindacalista Giampaolo Mascia, segretario provinciale della Fials: «Il personale è ormai allo stremo e le carenze più gravi sono nel pronto soccorso, in medicina, ortopedia, dialisi e chirurgia. La Asl del Medio Campidano ha bisogno di un numero molto importante di assunzioni, ma non è stato stabilizzato neppure un infermiere». Da parte sua il direttore generale della Asl Giorgio Carboni ha chiesto all’assessore regionale alla sanità assunzioni di personale medico in pronto soccorso e in altri reparti: «La carenza di personale della chirurgia generale, rappresentata in diverse occasioni, non permette di garantire i ricoveri e gli interventi in urgenza». Intorno all’ospedale, anche la sanità territoriale presenta molte carenze. «Spesso le guardie mediche sono chiuse, mancano i medici di famiglia e i pediatri – rimarca Riccardo Sanna, sindaco di Pabillonis –. Viene negato il diritto alla salute ai cittadini del Medio Campidano che non devono essere considerati di serie B rispetto a quelli di altri territori. È assurdo».

RIPRODUZIONE RISERVATA