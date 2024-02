Ospedale Marino, è scontro 

«Al palo i lavori del Marino di Cagliari che non sarà più destinato ai malati ma agli amministrativi». È la denuncia di Claudia Zuncheddu, della Rete Sarda-Difesa Sanità Pubblica. «Il cambio d'uso dell’ospedale, da sanitario ad altro, aleggia da una decina di anni nel mondo politico regionale.Nessuno ha voluto salvare il prestigioso ospedale al servizio di tutta la Sardegna, con le sue eccellenze come la chirurgia della mano e la camera iperbarica. Lo stato di abbandono dell'ospedale, senza alcuna manutenzione ordinaria, era da tempo presagio di chiusura».

Zuncheddu fornisce una breve cronistoria di quanto sta accadendo: «Uno smantellamento agevolato anche dal blocco del turnover e dalla riduzione del personale sanitario. La pandemia poi, è stata la manna dal cielo. Il Marino diviene a tutti gli effetti il secondo Covid hospital per Cagliari e il Sud Sardegna. La clinica ortopedica si trasferisce al Policlinico universitario e i traumatizzati in parte al Brotzu ein parte al Policlinico. Presidi ospedalieri a loro volta a rischio di implosione per il sovraccarico di servizi e la carenza di personale. La camera iperbarica che copriva H24 le urgenze emergenze di tutta la Sardegna, con ottimi professionisti dall’Ortopedia alla Chirurgia, è ormai un’isola in abbandono nel deserto sanitario. Le ricadute sui pazienti sono pesantissime in tutta l’Isola».

Conclusione: «Dopo lo smantellamento, il mistero sui recenti lavori di ristrutturazione del Marino è presto svelato – prosegue Zuncheddu - la recente inaugurazione del Centro di Terapia del dolore, trasferito dal Binaghi al nuovo pronto soccorso del Marino, appare come copertura sanitaria per altre destinazioni d'uso dell'ospedale. Non vorremmo che risorse finanziarie previste dal Pnrr per la salute, andassero impegnate in ristrutturazioni di ospedali scientemente smantellati, da non restituire ai malati. I tre piani dell'ortopedia e della chirurgia della mano, finemente ristrutturati con vista a mare, non ospitano i malati e il personale sanitario, ma gli amministrativi, dal direttore generale al suo staff. Così che gli ospedali non si chiudono ma si trasformano. Un’anomalia da verificare».

Risponde il direttore generale della Asl di Cagliari Marcello Tidore: «Nessun mistero su beni pubblici che versavano in totale stato di abbandono da anni. La rappresentante dell’autorevolissima Rete Sarda Difesa Sanità Pubblica della Sardegna interviene a gamba tesa sul ripristino dell’ospedale Marino, la cui funzione resta preminentemente sanitaria».

Prosegue: «Se la signora Zuncheddu avesse chiesto informazioni, avrebbe scoperto che non trattasi di un mistero, bensì di una ristrutturazione dell’edificio che prevede l’utilizzo dei piani che non possono essere adibiti ad attività sanitaria, perché troppo piccoli o non dotati delle necessarie uscite di sicurezza, tenuto anche conto della zona in cui il presidio è situato, molto delicata dal punto di vista paesaggistico».

Dunque, «anziché prendere in affitto un bene usando le risorse dei cittadini in maniera non conforme, si è deciso di allocare la sede della Asl di Cagliari all’ospedale Marino. È bene ricordare che la sede storica della Asl 8 è stata attribuita dalla Giunta regionale all’Ares, e che era necessario trovare una soluzione in tempi brevi». Così, «la scelta più economica è stata quella di individuare nei piani non utilizzabili in maniera efficiente per attività sanitaria con una ristrutturazione graziosa, ma fatta in economia.Tant’è che il costo di ristrutturazione è immensamente inferiore al costo di affitto degli stessi metri quadri per attività amministrativa. Solo il 18% della superficie totale dell'ospedale è infatti stata destinata ad attività amministrativa a supporto delle attività sanitarie tramite una manutenzione straordinaria, senza tuttavia modificare la destinazione d’uso principale».

