Ospedale, mancano 41 medici 

La coperta è corta. Di più, cortissima. All’ospedale di Lanusei mancano medici. Sui numeri della pianta organica c’è discrepanza, tra quelli (certificati) che la segreteria regionale del sindacato Anaao ha consegnato all’assessore regionale della Sanità e quelli (altrettanto certificati) diffusi dalla direzione aziendale. Nel primo caso emerge un gap di 41 medici, tra gli 86 complessivi (61 diretti, 20 esterni e 5 specializzandi) e i 127 del fabbisogno. Dal confronto con lo scorso anno emerge un calo di 10 unità. Per i vertici aziendali non sono numeri attendibili: «Attualmente in ospedale lavorano a vario titolo 101 medici, con diverse tipologie contrattuali». Ma la carica dei 101, tra dirigenti medici, specializzandi e consulenti esterni, è comunque inferiore al fabbisogno.

La situazione

Fatta eccezione per Medicina e il Laboratorio analisi, gli altri dipartimenti sono in debito d’ossigeno. La carenza è omogenea e comprende anche il Pronto soccorso, che nei prossimi giorni resterà orfano di uno dei dirigenti medici alla soglia della pensione. «La sanità pubblica rischia di smobilitare a Lanusei in maniera ancora più drammatica rispetto al resto dell’Isola. Le liste di attesa - accusa Michele Muggianu, segretario di Cisl Ogliastra - si allungano e anche la mobilità passiva di chi si trova suo malgrado a fare il pendolare per curarsi. Il diritto all’assistenza sanitaria è compromesso e in assenza di miracoli è la politica che deve battere un colpo». Oggi alla Cisl di Tortolì si terrà una riunione. «In assenza di risposte - annuncia Muggianu - non possiamo escludere azioni di mobilitazione». All’incontro saranno presenti, tra gli altri, Davide Burchi e Ivan Mameli, sindaco di Lanusei e presidente del comitato di distretto.

Sotto sorveglianza

La segretaria regionale Anaao ha trasmesso in Assessorato la pianta organica che prevede 127 camici bianchi, dato contestato dalla direzione aziendale. «È una situazione che si trascina da tempo e che genera disagio per chi lavora, anche per il mancato godimento delle ferie. Siamo attenti all’evoluzione della situazione e allo stato d’animo dei colleghi che sono al lavoro», dice Rita Mulas, segretaria Anaao Ogliastra. Dall’Asl ribattono: «L’Azienda continua a conferire ai concorsi indetti dall’Ares Sardegna, il numero delle risorse necessarie a tempo indeterminato».

