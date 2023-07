«Ospedale, mai richieste dalla Regione» 

Più che di uno stadio di calcio sembra si discuta di un campo da tennis. Nello scambio di battute tra Regione e Comune su dove realizzare il nuovo ospedale e il nuovo impianto che dovrebbe ospitare il Cagliari, la palla ieri era nella sala consiliare di Palazzo Bacaredda. Per cercare di rispondere all’interrogazione è sceso in campo il sindaco Paolo Truzzu.

Colpo di scena

Nella sala Figari del Municipio il clima, complice il grande caldo, è rilassato, quasi conviviale. Nessuno, neanche i fedelissimi, erano a conoscenza di un intervento del sindaco Truzzu in risposta a un’interrogazione presentata da 12 consiglieri dell’opposizione. «In un’ intervista su L’Unione Sarda del 17 giugno il presidente della Regione ha dichiarato di aver chiesto dal 2019 che ci fosse un’indicazione sulla dislocazione ideale un’ospedale a Sant’Elia, poiché si tratterebbe di aree pubbliche e non sarebbero necessari espropri e di non aver avuto risposta», premette Matteo Massa, firmatario del documento. «Il presidente della Regione ha detto che l’ospedale si può realizzare in qualsiasi area, basta che il Comune crei le condizioni perché ci sia speditezza nella realizzazione. Vorrei sapere dal sindaco se dal 2019 a oggi risultino richieste da parte della Regione su dove realizzare un nuovo presidio ospedaliero e quali sono state le risposte da parte del Comune».

Nessun atto concreto

«L’impegno dell’amministrazione c’è solo quando abbiamo un atto concreto», precisa il sindaco. «Alcune dichiarazioni le ho lette sul giornale, non ci sono mai state formalizzazioni al Comune. Non c’è alcuna richiesta riguardo al luogo dove realizzare il nuovo ospedale. Qualora la Regione dovesse comunicare le condizioni, saranno fatte tutte le valutazioni del caso e poi proporremo alla Regione le aree, ma a oggi – ribadisce Truzzu – non c’è alcuna richiesta».

La palla al Governo

Truzzu torna sulla spinosa vicenda stadio «che va realizzato a Sant’Elia, anche perchè sono presenti altre strutture che fanno sì che sia una naturale cittadella sportiva» Per quanto riguarda le risorse: «Non siamo fermi, lavoriamo su più opportunità. Compreso il Governo per capire se c’è la possibilità di finanziarlo in maniera più rapida, non ultima quella che ci vede come città candidata per gli Europei del 2032». (a. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA