Ospedale, l’ottobre nero del Pronto soccorso 

È soprattutto rabbia il sentimento che ha accompagnato la comunicazione della chiusura (anche) per questo fine settimana del Pronto soccorso dell’ospedale di Isili. L’ultimo avviso di chiusura risale ad appena due fine settimane fa, una situazione che si trascina dall’estate, quando il Pronto soccorso ha chiuso le porte più e più volte il fine settimana ed in occasione delle festività. E il timore si acuisce al pensiero che con l’andare del tempo, il Pronto soccorso del san Giuseppe (l’unico in una zona disagiata e vasta) potrebbe chiudere sempre più spesso.

Senza medici

La ragione è sempre la stessa, non ci sono medici sufficienti a coprire i turni. «È una situazione vergognosa», ha detto il sindaco di Isili, Luca Pilia non senza nascondere l’ira che accompagna le sue parole «oramai tutti i fine settimana il Pronto soccorso del nostro ospedale sta restando chiuso. Anche sabato e domenica sarà "vietato ammalarsi" per i cittadini del nostro territorio».

Unico presidio ospedaliero della zona, l’ospedale san Giuseppe Calasanzio è stato per tanto tempo un punto d’eccellenza della sanità in questo territorio, fino a quando pensionamenti e trasferimenti hanno sguarnito il corpo medico e quindi i servizi offerti ai cittadini. La paura di una chiusura definitiva del piccolo presidio ha accompagnato per anni i cittadini e gli amministratori che si sono succeduti. Il ridimensionamento ha portato poi alla diminuzione delle ore di attività del reparto di emergenza-urgenza. A nulla sono valse le battaglie portate avanti dal Comitato Sanità Bene Comune e dai sindaci, le 12 ore sono rimaste l’unica concessione e sembra proprio che anche queste funzioneranno a singhiozzo.

La situazione

«Un Pronto soccorso chiuso la notte e ora anche il weekend», ha aggiunto Pilia, «rappresenta l'ennesimo scippo a una popolazione che già vive in un territorio disagiato e isolato caratterizzato da una viabilità e dei trasporti carenti». E nonostante i continui appelli a chi ha responsabilità nel settore della Sanità, e risposte continuano a non arrivare.

«Circa dieci giorni fa ho chiesto un urgente incontro all'assessore regionale della Sanità Armando Bartolazzi», ha aggiunto Luca Pilia, «per discutere questa problematica. La risposta? A oggi un silenzio assordante e il perdurare di una situazione che mette a rischio la vita dei nostri concittadini».

«È inaudito privare il territorio di un servizio fondamentale», ha commentato il sindaco di Mandas Umberto Oppus e presidente del distretto sanitario Sarcidano, Barbagia di Seulo e Trexenta, «proporrò un'assemblea di sindaci per creare un fronte comune sul tema».

