Ospedale, liste d’attesa per la chirurgia 

Non è tutto oro quello che luccica ma c’è qualcosa di buono anche se non brilla. È il caso dell’ospedale di Isili e dei dati emersi dall’ultimo studio dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) che ha registrato un aumento del 26% dell’attività del nosocomio. Un incremento accompagnato però dal problema delle liste d’attesa soprattutto per quanto riguarda l’attività della chirurgia, uno dei servizi, assieme alla medicina, alla radiologia e al pronto soccorso, che ha avuto uno degli aumenti più sensibili. Così se da una parte aumentano i numeri delle prestazioni, in alcuni casi aumentano anche i tempi d’attesa per l’erogazione.

Chirurgia

Parliamo della chirurgia plastica, della chirurgia generale che riguarda interventi legati alle patologie della parete addominale, la proctologia (colon, retto, ano), le ernie inguinali e addominali. E se da una parte si può prenotare una radiografia in un paio di giorni, non è altrettanto celere effettuare una visita di chirurgia plastica per la quale ormai bisogna aspettare quasi un anno, così per un intervento.

I numeri

Attualmente sono 207 i pazienti in attesa per il ricovero e l’intervento in day hospital, mentre sono 253 i pazienti in attesa di una visita ambulatoriale. Per la prima visita, prenotata attraverso il centro unico di prenotazione, si deve attendere ad agosto 2025. Dati che sono legati al numero di persone che arrivano da tutta la Sardegna. Nell’ultimo anno sono state operati 400 pazienti e per snellire le liste d’attesa si opera anche nell’ospedale di Muravera due volte al mese.

Tempi lunghi anche per la chirurgia generale, soprattutto per le operazioni che prevedono di trascorrere la notte in ospedale, anche perché si opera una volta al mese: occorre aspettare anche 9-12 mesi. Quattro mesi invece per gli interventi locali, otto mesi per quelli ambulatoriali.

Medicina

Pienone nel reparto di medicina che è sempre al massimo della capienza sulla scia di quanto è avvenuto in tempo di Covid quando molti pazienti venivano ricoverati al san Giuseppe per decongestionare gli ospedali cittadini. Numeri in crescita al Pronto Soccorso dove proprio in questi giorni arriverà il secondo medico in pensione, Ettore Lai, per garantire il servizio almeno 12 ore al giorno.

«In attesa di indicizzazioni strutturali» ha spiegato il Direttore generale Marcello Tidore, «abbiamo provveduto ad assumere due medici in pensione. Il futuro della sanità dei territori sembra in mano agli anziani anziché ai giovani operatori della sanità, per questo faccio un appello alle nuove leve perché riscoprano il valore del servizio anche verso le popolazioni che vivono nei paesi lontani dai grande centri urbani e accettino gli incarichi anche nelle strutture distanti dalle principali aree metropolitane».

RIPRODUZIONE RISERVATA