Ospedale, laboratorio chiuso di notte 

Laboratorio di analisi e Pronto soccorso in funzione 12 ore al giorno. Medicina senxza specialisti. Chirurgia chiusa. In attesa che gli impegni dell’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria davanti agli amministratori del Sarcidano-Barbagia di Seulo diventino realtà, nell’ospedale di Isili continuano ad aprirsi delle falle.

Manca il personale

Oltre ai già noti problemi del Pronto soccorso (attivo 12 ore al giorno) se ne aggiungono altri dovuti comunque alla mancanza di personale non solo medico. I pensionamenti e i trasferimenti hanno creato delle difficoltà nel servizio di farmacia, da qualche tempo manca l’operatore che normalmente si occupa della gestione dei servizi sanitari: così gli impiegati sono costretti a fare il doppio lavoro mentre gli utenti rischiano di doversi spostare a Senorbì. Carenze che stanno influendo sul lavoro dell’intera struttura.

Il laboratorio

Il funzionamento del laboratorio analisi solo per le 12 ore diurne, per esempio incide sull’attività diagnostica e di controllo che deve fare con costanza il reparto di medicina per i suoi pazienti ricoverati. «Se il problema è il reclutamento dei tecnici di laboratorio o il reclutamento di medici», ha detto Fabrizio Anedda, segretario territoriale del Nursind «sarebbe opportuno chiudere qualcosa a Cagliari per garantire almeno il minimo costituzionale ovunque nel territorio regionale. Questo non lo si vuole fare e a farne le spese sono i territori periferici».

Nonostante questo problema, il sindacato ha espresso soddisfazione per le parole dell’assessore Carlo Doria e per l’esplicita volontà di intervenire sul sistema territoriale e sulla salute dell’ospedale seppure permane il problema dei problemi: la carenza di medici. «Restiamo dubbiosi - ha aggiunto Anedda che il risultato venga raggiunto nel breve termine anche se si sta cercando di reperire medici anche all’estero».

L’organizazione

Ciò che tutti auspicano è che nel presidio ospedaliero di Isili vengano attuate le disposizioni previste dal Ministero: una week surgery (cioè un sistema che consente nella stessa giornata ricovero, intervento chirurgico e dimissioni), un pronto soccorso e un laboratorio analisi operativo 24 ore. «Ma per poter funzionare così», ha detto il sindacalista, «servirebbe il servizio di anestesia, ma anche in questo caso le figure sono state sottratte al san Giuseppe per la notte e oggi sono presenti solo in giornate particolari».

Per il Nursind la carenza oggi evidente per i medici a breve riguarderà anche gli infermieri. «Le iscrizioni all’università», ha detto Anedda, «sono diminuite, ad Isili il problema ancora non si avverte perché mancano i servizi, ma se verranno ripristinati come previsto dalla norma, si dovrà affrontare anche questo problema».

