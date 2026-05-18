«Ospedale, la Regione ci deve ascoltare» 

«La nostra battaglia continua: l’ospedale di Isili non deve morire né sopravvivere, è un presidio fondamentale della sanità pubblica nel territorio del Sarcidano e della Barbagia di Seulo». Luigi Pisci, isilese, negli anni ha dato voce alla gente di queste zone interne e in questi mesi ha ripreso il ruolo di portavoce del comitato Sanità bene comune. «Negli ultimi anni abbiamo svolto un’attività continua di tutela dei servizi essenziali e del diritto delle comunità locali a partecipare alle scelte che incidono sul proprio futuro».

L’impegno

Il comitato è nato per salvaguardare l’ospedale ormai dieci anni fa. «Abbiamo denunciato il progressivo ridimensionamento dei servizi», ha detto Pisci, «studiando gli atti amministrativi e sanitari, interloquendo con Regione, Asl e rappresentanti istituzionali, organizzando di assemblee pubbliche, e mobilitazioni popolari, l’obiettivo è sempre stato quello di difendere il diritto alla salute dei cittadini del Sarcidano-Barbagia di Seulo».

Non sono mancate le proposte di tutela di questo servizio. «Abbiamo sostenuto con forza», ha detto Pisci, «il riconoscimento del San Giuseppe di Isili come “Ospedale di Montagna”, sul modello dell’esperienza di Bobbio, quale strumento per garantire servizi essenziali nelle aree interne caratterizzate da isolamento geografico, spopolamento e difficoltà nei collegamenti».

Nelle corsie

Le criticità relative all’ospedale sono ormai note: Pronto soccorso ad orario ridotto, laboratorio a mezzoservizio, mancanza di personale che investe reparti come la medicina ma il comitato è sempre stato attivo. «Quanto è accaduto», ha detto Pisci «conferma la piena vitalità e l’attualità dell’azione dei Comitati, contro l’implementazione dei posti letto dell’Ospedale di Comunità all’interno del reparto di Medicina dell’Ospedale di Isili: l’azione pubblica e istituzionale ha portato alla sospensione del provvedimento, evitando ulteriori criticità per i servizi ospedalieri esistenti».

La polemica

Rammarico invece è stato espresso per il mancato recente incontro con gli amministratori regionali. «La recente visita della commissione Sanità regionale all’ospedale di Isili», ha detto Pisci «accompagnata dall’assenza di un reale momento di confronto pubblico con i cittadini e i rappresentanti dei Comitati, è stata vissuta come un’occasione mancata di ascolto e condivisione. Inoltre permane una forte delusione per l’insufficienza delle risposte istituzionali e per il progressivo restringimento degli spazi di partecipazione democratica».

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