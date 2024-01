Ospedale in costruzione: sopralluogo dell’Asl nel cantiere 

Proseguono a pieno ritmo i lavori per la costruzione del nuovo ospedale di San Gavino. La direzione della Asl del Medio Campidano ha fatto un sopralluogo nel cantiere con una delegazione formata dalla direzione dei lavori e dai rappresentanti delle istituzioni del territorio (i sindaci di San Gavino, Sanluri e Lunamatrona), della Regione (la consigliera Rossella Pinna) e nazionali (il deputato Gianni Lampis). «È stato completato il primo livello dell’intera opera e si sta procedendo con il secondo livello della piastra tecnologica e delle degenze – Giorgio Carboni, direttore generale della Asl del Medio Campidano –. Inoltre sono state realizzate sia la struttura dell’asilo nido che della centrale tecnologica collega anche la viabilità verso l’eli-superficie. Si riscontrano a buon punto le sistemazioni esterne con i due parcheggi frontali alla struttura destinati all’utenza e al personale». Una volta completata la struttura si darà inizio alla realizzazione delle tramezzature interne e all’avvio degli impianti partendo dal seminterrato. «Al momento – aggiunge Carboni – in media la forza lavoro è di circa cinquanta operai. Continueremo a vigilare sui lavori anche nei mesi successivi con sopralluoghi mensili».

L’ospedale, finanziato con 68,4 milioni di euro, sta nascendo a fianco all’attuale nosocomio in un’area di 10 ettari ed avrà 200 posti letto: ci saranno i parcheggi per il personale e gli utenti (484 posti per 14.756 metri quadri), aree verdi (52.260 metri quadri) e un’eli-superficie per l’atterraggio e la partenza dei mezzi di soccorso. ( g. pit. )

