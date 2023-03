Ospedale in codice rosso? Marras apre al dialogo 

Su quali che siano i problemi in ospedale il direttore generale della Asl Ogliastra Andrea Marras non si tira certo indietro, anche se preferirebbe confrontarsi con i sindacati nelle sedi opportune. Le questioni sollevate dalla segretaria territoriale della Uil Fpl Aurelia Orecchioni qualche giorno fa, fotografano un ospedale in difficoltà, con poco personale, non solo medico ma anche infermieristico, rispetto a quello necessario, definito dalla stessa “in codice rosso”. Il dg Marras entra nel merito e specifica: «Le procedure di reclutamento le fa Ares, non sono di competenza Asl. Ares mi ha chiesto di determinare un fabbisogno per una procedura concorsuale e io così ho fatto. L’intenzione è quella di continuare a lavorare come ho fatto finora e con i sindacati mi confronterò nelle sedi opportune. Confronto che non è mai mancato e al quale non mi sono mai sottratto. Il concorso per il dirigente delle professioni sanitarie è in itinere. Come ho già detto pubblicamente, la vera questione non sono i numeri in assoluto delle professioni sanitarie, ma sicuramente il loro governo che, ribadisco, per me è prioritario». Sulla questione del reparto di ginecologia, in difficoltà, con solo quattro medici a disposizione su nove previsti dalla pianta organica, Marras osserva: «La ginecologia è aperta, il personale arriva dai concorsi che stiamo chiedendo sia per i ginecologi ospedalieri che per quelli da destinare ai consultori, cosi come facciamo per i pediatri e per tutte le discipline. Non lasciamo niente al caso».

