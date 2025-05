«Ospedale in agonia, impediamo la chiusura dei reparti» 

Il San Marcellino versa in condizioni «disastrose e pericolose». E allora «attrezziamoci subito, dobbiamo difendere l’ospedale e scongiurare la chiusura di alcuni reparti». Parole allarmanti quelle pronunciate dal sindaco di Muravera Salvatore Piu al termine dell’ultimo Consiglio comunale. Parole da trasformare in atti e proposte concrete nel prossimo Consiglio in programma tra fine maggio e i primi di giugno che sarà convocato con un solo punto all’ordine del giorno, quello sul San Marcellino. «Inviterò il nuovo commissario Aldo Atzori – spiega Piu – e l’assessore alla Sanità Bartolazzi. In passato altri assessori regionali sono stati presenti, a partire dalla Dirindin». Un invito «non per sentire promesse – aggiunge – me per far sì che prendano degli impegni ben precisi».

La situazione

È “grave e pericolosa” e sarebbe dovuta soprattutto alla carenza di personale («encomiabile e altamente professionale quello che c’è»). «Se si continua di questo passo – aggiunge il primo cittadino – alcuni reparti saranno costretti a chiudere proprio per carenza di personale. È il caso dell’oncologia, un servizio che è un fiore all’occhiello. Deve essere supportato in ogni modo dalla Regione e dalla Asl». Ma non è l’unico: «Le priorità – prosegue Piu – sono tre, è necessario potenziare l’emergenza-urgenza, la chirurgia e avere sempre un anestesista 24 ore su 24». Lo stato di criticità di alcuni reparti «mi è stato confermato – conclude il sindaco di Muravera – dallo stesso commissario Aldo Atzori che la scorsa settimana ha effettuato un sopralluogo al San Marcellino. È tempo di agire prima che sia troppo tardi, chiederemo al commissario di fare tutto quello che è nelle sue disponibilità. E lo faremo in Aula, di fronte a tutta la popolazione».

La proposta

Atzori nel corso della visita al San Marcellino lo scorso 15 maggio ha raccolto una serie di criticità, in particolare quelle legate alla carenza di personale, per di più alle soglie della stagione estiva: «Dati gli attuali assetti normativi – ha chiarito Atzori rivolgendosi proprio al personale (presenti anche la vicesindaca di Muravera Cristiana Sogliano e il sindaco e consigliere regionale di Villaputzu Sandro Porcu) – non è facile il reclutamento dei medici negli ospedali periferici, per questo è importante lavorare per progetti che rendano attrattivi per i giovani i presidi come quello di Muravera». Occorre cioè «trovare nella crescita professionale e nella retribuzione economica la motivazione per operare in periferia». Proprio in questi giorni «stiamo rivedendo la rete formativa per integrare i medici specializzandi e dare così risposte agli abitanti del territorio e ai tanti turisti che scelgono Muravera come località per la villeggiatura». Durante il vertice – questa la nota positiva - sono emerse «le numerose professionalità presenti e i tanti servizi attivi».

Adesso occorre far presto. Prima che vengano a mancare altri medici fra i reparti di un San Marcellino che rischia di perdere alcuni servizi fondamentali per i cittadini del Sarrabus e del Gerrei.

