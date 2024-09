Ospedale, guerra totale al fumo  

All’ospedale di Lanusei è guerra totale alle sigarette. Anche a quelle elettroniche. Il fumo è vietato anche all’aperto, con le sanzioni inasprite nel caso ci siano bambini o donne in gravidanza. Il nuovo regolamento, redatto dal direttore del presidio, Luigi Ferrai, è un giro di vite ai divieti già esistenti per le aree sanitarie interne al Nostra Signora della Mercede. Verrà sanzionato chi viene pizzicato a fumare in tutti i locali del presidio, comprese le aree esterne della struttura, quali aiuole, parcheggi, varchi pedonali, terrazze, scale antincendio e camera mortuaria. Il divieto è stato esteso anche ai mezzi aziendali. Multe in arrivo anche per chi viene sorpreso a gettare a terra i mozziconi.

Il decalogo

A ventuno anni dalla legge Sirchia, che aveva esteso il divieto di fumo a tutti i locali chiusi, all’ospedale di Lanusei entra in vigore il decalogo che stronca qualsiasi possibilità di fumare anche nei luoghi pertinenza all’aperto. Il divieto vale per tutti, nessuno escluso. Come chiarisce il direttore dell’ospedale, Luigi Ferrai, che ha siglato in calce il decalogo di regole: «Sono obbligati a osservare il regolamento tutto il personale dipendente, le persone ricoverate, gli utenti ambulatoriali, gli studenti, i tirocinanti, i volontari, i visitatori, i lavoratori delle ditte appaltatrici di servizi esternalizzati e ogni altra persona che acceda a qualsiasi titolo in ospedale e in tutti i locali, uffici e ambulatori». Divieto assoluto, anche per le sigarette elettroniche di fatto equiparate a quelle tradizionali. «Valgono le stesse disposizioni relative alle altre sigarette e dunque - chiarisce Ferrai - è vietato l’utilizzo anche negli spazi confinati, compresi quelli comuni».

Le sanzioni

Con il nuovo regolamento, la direzione sanitaria vuole proteggere i non fumatori dai danni provocati dal fumo passivo, sostenere i fumatori nella scelta di smettere di fumare e fornire alla popolazione un modello di riferimento di stile di vita libero dal fumo. Far rispettare il regolamento è un onere dei responsabili delle unità operative che, a loro volta, possono incaricare altre figure. Hanno potere di rilevare le infrazioni anche le guardie giurate in servizio nel presidio. I trasgressori rischiano sanzioni fino a 275 euro, raddoppiabili se la violazione è commessa in presenza di una donna incinta o bambini fino a dodici anni.

