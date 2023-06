Ospedale già in affanno con l’estate alle porte, il Pd: «È emergenza» 

“Quanto valgono le nostre vite?” Dietro questo slogan e davanti all'estate appena cominciata, il cui flusso turistico impatta, da sempre, sul Pronto soccorso dell'ospedale olbiese, i consiglieri comunali del Partito Democratico di Olbia denunciano la situazione (già) al collasso del servizio sanitario e chiedono risposte immediate al sindaco, Settimo Nizzi, al sub commissario della provincia, Pietro Carzedda, e alla Regione. Ambulatori chiusi, guardie mediche turistiche non pervenute, nonostante la scadenza del bando per reclutare i medici risalga al 22 maggio scorso, liste d'attesa infinite, pronto soccorso del Giovanni Paolo II in sofferenza: è il grido d'allarme dei dem.

«Al Pronto soccorso ci sono dieci medici, di cui tre in malattia, tre non possono fare i turni notturni e gli altri si trovano a lavorare anche per due settimane senza il giorno di riposo, il primario è in malattia e il facente funzioni, pare che, dopo una sostituzione di 15 giorni, avrebbe abbandonato l'incarico mentre sono quattro per turno gli infermieri che assistono chi resta in attesa anche per tredici ore», dice la consigliera, Maddalena Corda. «Lo stato emergenziale sta mettendo da parte le cure e i livelli di assistenza che dobbiamo garantire ai malati cronici ed è diventato impossibile prenotare entro sei mesi visite di alta diagnostica strumentale», conferma il segretario cittadino del Pd, Pietro Spano, esortando l’intervento degli assessori regionali galluresi. «L'emergenza è viva in tutta la Gallura – aggiunge la segretaria provinciale Mariangela Marchio – visto che all'ospedale della città confluiscono pazienti da tutto il territorio , senza trascurare la fragilità delle infrastrutture viarie».

