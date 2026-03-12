Ospedale e trasporti, le spine del Sarcidano 

È arrivata a Isili proprio mentre una pioggia scrosciante colpiva il paese. Questo non ha impedito alla presidente della Regione Alessandra Todde di raggiungere a piedi l’ospedale san Giuseppe Calasanzio, prima tappa di una visita molto attesa. Accolta dal sindaco Luca Pilia e dall’assessora Ilse Atzori, la governatrice ha potuto incontrare anche i sindaci del territorio, il direttore dell’ospedale Sergio Laconi e la responsabile del distretto sanitario Lucia Cambilargiu. Ad aspettare la presidente Todde all’ingresso dell’ospedale anche il neo commissario della Asl di Cagliari Aldo Atzori che con lei ha fatto una visita veloce ma attenta di tutto il presidio ospedaliero per conoscere una realtà capace nel corso degli ultimi anni ha fatto tanto parlare di sè.

Il tour

Dagli ambulatori, al Centro raccolta sangue, dalla diabetologia all’oncologia, alla chirurgia e alla medicina, la governatrice ha ascoltato, ha raccolto testimonianze, ha interloquito con gli operatori proponendo alternative e soluzioni. «È necessario migliorare la connettività», ha detto Alessandra Todde, «avere una rete che consenta la collaborazione, la consultazione tra professionisti così che i tempi di risposta per i pazienti siano più adeguati». Non sono mancati i riferimenti alla viabilità, un limite determinante per chi si deve spostare verso Cagliari proprio per curarsi. «Il tema dei trasporti», ha aggiunto la governatrice, «è un altro problema da affrontare, magari pensando ad un trasporto sociale con mezzi specifici e vie preferenziali, bisogna velocizzare i tempi a favore dei pazienti».

Pochi medici

Sul piatto della bilancia dunque i servizi che all’interno dell’ospedale funzionano ma anche le criticità che continuano a minare l’efficienza del san Giuseppe. Su tutte la mancanza di medici. «Non si può andare avanti così», hanno detto alcuni operatori, «serve un aiuto concreto se si vuole tenere aperto, si cerchi di potenziare almeno quello che funziona».

Qualche voce di protesta verso la governatrice e i vertici sanitari presenti in ospedale si è levata da chi attendeva di fare il prelievo. Tempi di attesa lunghi, mancanza di medici, assistenza limitata sono alcune degli aspetti che i cittadini comuni hanno urlato verso dirigenti e responsabili.

Gli amministratori

«Il nostro territorio», ha detto il sindaco Luca Pilia, «è segnato da difficoltà strutturali e geografiche che necessitano di soluzioni operative e investimenti mirati per garantire ai cittadini servizi sanitari adeguati».

Dopo la tappa all’ospedale, Alessandra Todde ha partecipato alla manifestazione “Dal sangue versato, al sangue donato” evento di solidarietà in ricordo delle vittime della strage di Capaci voluto dal Comune e dalla Regione in collaborazione con l’associazione nazionale “DonatoriNati”, donatori volontari della Polizia. «É importante», ha detto, «il valore civile della memoria e alla nuove generazioni spetta custodirla e trasformarla in responsabilità concreta. Davanti alla teca che custodisce i resti dell’auto della scorta del guidice Falcone ucciso dalla mafia ha aggiunto: «Erano uomini e donne che avevano scelto di servire le istituzioni e che hanno pagato con la vita quella scelta».

RIPRODUZIONE RISERVATA