Ospedale, è caos parcheggi 

L’ospedale di Lanusei ha fame di parcheggi. Ce ne sono pochi e quando qualcuno trova liberi quelli riservati ai disabili li occupa senza titolo. È una costante, intorno al Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Negli ultimi giorni è capitato spesso che i nefropatici e i dializzati trovassero le aree di sosta a loro riservate occupate da mezzi senza pass. Il comitato “Tutti uniti per l’ospedale ogliastrino accende i riflettori sulla carenza di posti, cronica da anni, e sollecita un piano di intervento strutturato per garantire aree di parcheggio idonee e sufficienti ai pazienti ma anche al personale in servizio nei reparti.

Il caso

«Noi del comitato “Tutti uniti per l’ospedale ogliastrino” - dice il portavoce, Bruno Piras - siamo consapevoli che mancano i parcheggi e quindi alla prima occasione si lascia l’auto senza prestare attenzione, però bisogna che si sappia che un dializzato ha necessità di avere un posto auto subito in modo da raggiungere il reparto nell’orario stabilito dai medici». Il fenomeno del parcheggio selvaggio è stato segnalato, già da tempo, dal comitato alla direzione dell’Asl Ogliastra. In più - aggiunge Piras, nefropatico - abbiamo segnalato anche che le strisce gialle di delimitazione sono scolorite, sollecitando l’intervento di ripristino». Gli agenti della polizia locale di Lanusei pattugliano costantemente l’area che abbraccia il presidio ospedaliero. Tanto che giovedì scorso il comando ha disposto un blitz per scoraggiare il fenomeno del parcheggio selvaggio. I vigili hanno multato decine di auto parcheggiate nelle aree riservate ai disabili.

Piano d’intervento

Tra Asl e Comune c’è impegno congiunto per arginare un’emergenza che riguarda tutti. Oltre ai dipendenti dell’ospedale, il cui turno di lavoro può prolungarsi inaspettatamente in seguito a casi gravi, ci sono anche le famiglie che giungono all’ospedale per visite e accertamenti. «C’è un progetto in via di definizione per la realizzazione di un’area parcheggi nell’attuale Casermedda, tra la strada d’accesso all’ospedale e la struttura dei Salesiani, mentre l’Asl - dice Davide Burchi, sindaco di Lanusei - dovrà ricavarne una ai piedi della Casa della salute». Indefinito, per ora, il numero dei nuovi parcheggi prossimi alla realizzazione. «Quanti parcheggi? Un numero sufficiente a superare l’emergenza», conclude il sindaco avvocato.