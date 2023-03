Ospedale e ambulatori, la ricetta di Doria 

«Per gli Ambulatori straordinari di comunità, in appena sette giorni di pubblicazione del bando, abbiamo ricevuto novanta domande. Saremo in grado di coprire tutte le sedi carenti di medicina generale del territorio». Non è la soluzione definitiva, ma un primo passo per attenuare la grave sofferenza del sistema assistenziale del territorio oristanese. L’annuncio lo ha dato in prima persona l’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria, davanti all’assemblea civica riunita in seduta pubblica. Due ore di confronto per sviscerare i problemi del comparto (molti) e individuare le risposte (poche) necessarie a garantire “il sacrosanto diritto alla salute”, come lo ha definito il sindaco Massimiliano Sanna. Accanto all’esponente della Giunta Solinas, il direttore generale della Asl Angelo Serusi e il direttore sanitario Antonio Maria Pinna. «È un Consiglio comunale - hanno subito fatto notare dalla minoranza - al tavolo dell’esecutivo ci dovrebbe essere l’assessora ai Servizi sociali».

In Aula

L’assessore Doria ha illustrato gli interventi avviati per tamponare l’emorragia di medici nei presidi sanitari. «Una prima risposta è l’aumento dei posti nella facoltà di Medicina, 90 in più a Cagliari e a breve 60 a Sassari - ha ricordato - ma per sopperire alla carenza cronica di camici bianchi occorre rivedere i parametri utilizzati per definire una sede carente. Attualmente è di un medico ogni mille abitanti, stiamo lavorando per portare il valore a 1200 negli ambiti urbani, lasciando invariati quelli al di sotto dei 20mila abitanti». Fondamentale incoraggiare i giovani sanitari a lavorare anche nei territori meno appetibili. «Ho dato mandato ai direttori generali di bandire subito i concorsi per attribuire gli incarichi apicali, perché i soldati hanno necessità di conoscere il loro generale - ha aggiunto Doria - e di aumentare al massimo la retribuzione di risultato».

La minoranza

Fortemente critica l’opposizione sia sulla forma che sui contenuti. «Avevamo concordato in conferenza dei capigruppo che i lavori sarebbero durati tutta la mattina - hanno lamentato i consiglieri quando l’assessore alle 11 ha abbandonato l’Aula - è la solita stanca rappresentazione teatrale sulla sanità che non prevede atti concreti». Per il capogruppo di Oristano Più Efisio Sanna occorre «riportare i cittadini al centro dell’attenzione, la sanità non è dei medici». Da più voci è arrivata la richiesta di introdurre l’obbligo, almeno per un determinato periodo, di permanenza dei vincitori dei concorsi nelle sedi di appartenenza, ma «la norma nazionale lo impedisce» ha precisato Doria. Per Fracesca Marchi (Oristano Più) «è inutile dare finanziamenti a pioggia per contrastare lo spopolamento se poi vengono smantellati i servizi essenziali». Sulla carenza di anestesisti e sulla necessità di istituire il servizio per le cure palliative a domicilio si è focalizzato Giuseppe Obinu (Pd). «Oggi è un miracolo se si riesce ad andare avanti - ha sottolineato - non riusciamo a garantire neppure le sedute di partoanalgesia». In Aula anche una delegazione del Comitato per il diritto alla salute. «L’assessore non ha dato nessuna risposta concreta - ha detto Maria Carmela Marras, una delle componenti - e in Consiglio non è stato ancora approvato il documento del coordinamento dei comitati».