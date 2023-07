Ospedale, Doria bacchetta i sindaci 

«Non c’è alcuna preclusione ad aggiornare l’incontro sul territorio. E avremmo avuto il tempo d’accogliere la richiesta dei sindaci se questa fosse stata fatta per tempo e non a poche ore dall’incontro»: l’assessore alla Sanità Carlo Doria non intende entrare in polemica con la decisione dei sindaci del Sulcis Iglesiente di disertare il tavolo di confronto convocato nella sede dell’Ares a Cagliari per giovedì scorso ma tiene a levarsi qualche sassolino dalle scarpe. La richiesta di tenere il confronto nel territorio di competenza della Asl 7, contenuta in un documento a firma di tutti e 23 primi cittadini, sarebbe stata accolta – precisa – se fosse arrivata per tempo e non la sera prima di un confronto convocato dal 18 luglio.

«Occasione sprecata»

A riunione iniziata abbiamo potuto apprendere atto della loro assenza – continua Doria – a eccezione del sindaco di Villamassargia. La scelta di convocare il tavolo a Cagliari è stata determinata esclusivamente dal fatto che la sede amministrativa dell’Ares è lì. Non si stava riunendo la conferenza socio-sanitaria: eravamo tutti ospiti, me compreso, dell’azienda sanitaria che ha realizzato lo studio. Dispiace si sia persa un’occasione per ascoltare le osservazioni nel corso della riunione anziché leggere gli interventi sui giornali».L’assessore sottolinea di aver avuto avuto modo di ascoltare la proposta del Comune di Villamassargia, presentata dalla sindaca Debora Porrà, mentre quella del Comune di Carbonia è stata ricevuta dall’Ares ma non è stata discussa per via dell’assenza del sindaco Morittu che avrebbe dovuto illustrarla. Assente anche il Comune d’Iglesias, e pertanto nessuna proposta relativa all’utilizzo dell’area di Casa Serena per la realizzazione del nuovo ospedale è stata affrontata.

Quanto all’allarme lanciato dai sindaci sulle criticità degli attuali presidi ospedalieri, Doria precisa: «Lavorare oggi per la realizzazione dei nuovi ospedali non significa in alcun modo un disimpegno nei confronti di quelli che già ci sono. Occorre però partire da una considerazione fattuale: l’attuale configurazione, con i tre presidi esistenti, non è più in grado di rispondere con efficienza alle necessità del territorio per via della carenza di risorse specialistiche. Il presidio unico permetterà di razionalizzare anche le risorse umane».

«Opportunità di rilancio»

La mancanza di personale e l’impossibilità di obbligare qualcuno ad andare in una specifica sede rimangono alla base delle criticità: «Serve una rivisitazione nazionale del contratto collettivo nazionale di lavoro. In Sardegna, con il Collegato alla finanziaria, cercheremo di anticiparla con una norma che preveda il riconoscimento delle discipline carenti da un punto di vista assistenziale nei presidi ospedalieri disagiati dove poter trovare forme regionali di incentivo economico». Per Doria il nuovo ospedale rappresenta per il territorio un’opportunità di rilancio: «E nel Sulcis Iglesiente – conclude – è una priorità più che altrove».

