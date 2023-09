Ospedale,  dopo 20 anni una nascita 

Fiocco azzurro al punto di primo intervento del Delogu di Ghilarza. Michele aveva fretta di nascere e poco importava se nella cittadina del Guilcier il reparto di Ostetricia e Ginecologia fosse chiuso da vent’anni. La mamma, una donna di circa 40 anni residente in un centro dell’Alto Oristanese, si è presentata all'ospedale accompagnata dal marito venerdì pomeriggio. Il travaglio era in fase già avanzata e dunque la donna è stata assistita nel parto al punto di primo intervento, ospitato al Delogu proprio nell’area che tanti anni fa era destinata alla sala parto. Ad assisterla un’equipe interamente femminile formata da medico, infermiera e una operatrice socio sanitaria. Impossibile tentare il trasporto in ambulanza, intorno alle 16.30 il bimbo ha visto la luce. Mamma e bimbo sono stati trasferiti con un’ambulanza del 118 all’ospedale San Francesco di Nuoro, entrambi stanno bene. «È stato un evento inaspettato, gestito bene e che qualifica le competenze dei colleghi che lavorano al punto di primo intervento» commenta il direttore sanitario della Asl Antonio Maria Pinna. «Quanto accaduto venerdì dimostra quanto sia preziosa e importante la presenza di un punto di primo intervento anche nelle zone periferiche. Anche salvare una sola vita ripaga della presenza di una struttura di questo tipo» sostiene il sindaco Stefano Licheri.

