«Ospedale di comunità,  modello per tutta l’Isola» 

«Quella di oggi è una giornata da ricordare, non solo per la sanità del centro Sardegna ma anche per tutta l’isola. È una risposta ai bisogni di un territorio, ma deve essere soltanto un punto di partenza e non di arrivo».

Queste le certezze che nel piazzale di ingresso del Delogu, l’assessore regionale della Sanità Carlo Doria ha voluto trasmettere, inaugurando il primo Ospedale di comunità sardo. Insieme a lui, il taglio del nastro è stato effettuato dal direttore generale dell’Asl, Angelo Serusi. Presente anche qualche sindaco, diversi consiglieri regionali e una delegazione del comitato dei cittadini. Pur non presente, il presidente della Regione, Christian Solinas, ha voluto sottolineare alcuni aspetti importanti.

«Nuovo modello»

«Stiamo realizzando un nuovo modello di sanità, moderno e sostenibile, in grado di mettere al centro i cittadini con i loro bisogni di cure e assistenza – ha evidenziato – Segniamo un traguardo importante nel percorso che abbiamo fissato nell’ambito dell’attuazione del DM 77. Quello di Ghilarza è il primo ospedale di comunità a entrare in funzione, dei tredici complessivamente previsti su tutto il territorio regionale per un investimento di oltre 40milioni di euro».

L’ospedale di comunità è ospitato al secondo piano in locali attrezzati con un modulo di 20 posti letto, dove operano medici ospedalieri, infermieri, Oss, fisioterapisti e specialisti ambulatoriali. A fare gli onori di casa in corsia il responsabile Lorenzo Fiorin: «L’accesso, previsto per brevi periodi, può essere richiesto dal medico di famiglia, dallo specialista ambulatoriale, dai reparti ospedalieri per acuti o dal pronto soccorso». ( s. c. )