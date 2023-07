Ospedale di Bosa, allarme rosso 

La segreteria sindacale Cimo-Fesmed con il segretario aziendale Giampiero Sulis torna alla carica per segnalare la pesante situazione dei Pronto soccorso di Bosa e Oristano e di Medicina al San Martino. Rispetto al passato i problemi sono all’incirca gli stessi, come testimoniano le proteste dei pazienti per le ore e ore d’attesa soprattutto al San Martino dove arrivano i codici rossi e gialli di tutta la provincia. La causa è sempre la solita: cronica carenza di medici nonostante riconosce il dottor Sulis «gli sforzi che costantemente tutti gli operatori dei presidi Asl compiono per poter garantire il funzionamento dei servizi del Pronto soccorso e della Medicina e gli sforzi che la direzione e i sindacati stanno portando avanti e la dirigenza aziendale del personale con i bandi per i posti scoperti e l’assegnazione dei dirigenti di struttura».

La situazione

Nell’Asl di Oristano operano due Pronto soccorso, all’ospedale Mastino di Bosa e al San Martino di Oristano mentre a Ghilarza esiste ormai da tempo solo un Punto di primo intervento affidato a medici di una società esterna che si possono occupare di codici minori. Poco a che fare con il sistema emergenza, dunque. «A Bosa – segnala la Cimo - ci sono indiscutibili difficoltà. Il Pronto soccorso è gestito nelle 12 ore diurne da medici di una coop che si possono occupare solo di codici minori. Quelli gialli e rossi e i trasferimenti vengono gestiti a chiamata dai medici della Medicina o dei chirurghi presenti, costantemente impegnati nella gestione dei propri pazienti e che spesso lavorano da soli in reparto».

I numeri

In Medicina a Bosa operano 5 medici, 20 i posti letto quasi sempre occupati. A luglio e agosto i medici a gettone copriranno anche i turni notturni e la notte faranno anche i codici maggiori. «Una buona novità nella speranza che i colleghi siano in possesso dei requisiti per poter lavorare in emergenza urgenza». Ma «Anche al San Martino la situazione è critica», anticipa Sulis. Sette medici, di cui 2 esentati dal turno notturno, più i medici della società esterna che si occupano solo di codici bianchi e verdi. Erano previsti arrivi ma per ora non si è visto nessuno. In questa settima 4 medici in servizio e 3 a fare la notte. «Aumenta l’afflusso al San Martino per una serie di motivi, non ultimo la difficoltà di accedere alle cure a livello territoriale oltre la mancanza di medici. In Medicina 7 medici ma due in trasferimento». Si fa l’impossibile nonostante contratti scaduti, premi non pagati, ore lavorative da recuperare.

