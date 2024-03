Ospedale di Alghero, la scelta del sito accende la disputa 

L’ex sindaco Mario Bruno parla di un vero e proprio blitz: il nuovo ospedale di Alghero che dal popoloso quartiere della Pietraia, dove era stato pensato, finisce in mezzo alla campagna, a Mamuntanas. E il Marino sfrattato dallo storico stabile sulla spiaggia di Maria Pia.

L’affondo

È nei piani della giunta regionale uscente, «in una delibera propaganda a tempo scaduto del duo Solinas-Doria», commenta il leader dell’opposizione in Consiglio comunale. Il documento, con tanto di piano di fattibilità «striminzito», sottolinea sempre Bruno, «colloca la cittadella sanitaria a sei chilometri dall’attuale ospedale. Ma non solo. Annuncia che anche il Marino verrà accorpato, lasciando vuoto l’immobile in riva al mare». Piano, quest’ultimo, che ha fatto storcere il naso anche al presidente del Consiglio regionale algherese: «Nessuno pensi a utilizzi diversi da quello sanitario», avverte Michele Pais.

Il Consiglio comunale, in verità, si era già espresso, individuando un terreno di sette ettari adiacente all’ospedale Civile. «La delibera dice che non va bene realizzarlo a Cuguttu (accanto all’attuale) per via della presenza di una nicchia archeologica», spiega Mario Bruno, sollecitando quanto prima una seduta di assemblea civica interamente dedicata all’argomento.

La difesa

Il primo cittadino algherese, Mario Conoci, evita gli allarmismi e fa presente che la bozza di Piano urbanistico comunale già contempla due ipotesi per lo sviluppo del nuovo polo ospedaliero: il terreno adiacente al Civile certamente, ma anche un’area di proprietà pubblica, in località Mamuntanas, appunto. Per Conoci, la delibera last-minute è una buona notizia. «Significa che l’ospedale finalmente si farà e che ci sono i soldi per realizzarlo». Sul dove, poi, ci sarà sempre tempo per discuterne. «La priorità, a mio avviso, è quella di avere un nuovo ospedale e non rischiare di perderlo imputandosi sulla sua ubicazione, – dichiara Conoci – ma è legittimo che il Consiglio ne discuta». Lo studio di fattibilità stima 350 milioni di euro per il nuovo presidio sanitario del futuro da 250 posti letto. Accorperà il Civile e il Marino.

Dissenso

A sorpresa il presidente del Consiglio regionale uscente Michele Pais non sembra d’accordo. «La mia convinzione, per quando riguarda il Marino? Che anche nel futuro debba continuare nella propria vocazione ortopedica, riabilitativa e di medicina della sport», scrive sulla sua pagina Facebook. «Nessuno pensi a dismissioni».

