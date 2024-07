Ospedale “Delogu” chiuso per ferie 

La decisione assunta dall’Asl 5 l’estate scorsa si ripete: l’ospedale di comunità a Ghilarza chiude per ferie. E il Comitato civico per l’ospedale Delogu “bene comune – Raffaele Manca” insorge e denuncia una situazione che va ad aggravare un contesto provinciale già molto precario.

L’accusa

«Prendiamo atto della chiusura programmata dell’ospedale di comunità del presidio di Ghilarza da domani al 19 agosto. Tale situazione comporta il trasferimento dei pazienti non in dimissione in altri ospedali, sovraccaricando ulteriormente strutture già in grosso affanno e soprattutto sottoponendo i pazienti fragili e i loro familiari a notevoli disagi anche di natura economica», denunciano dal comitato civico, da anni ormai impegnato nella difesa del diritto alla salute nel territorio dell’Alto Oristanese e non solo.

La domanda

«Riteniamo non giustificabile la chiusura del reparto in questo momento di grave crisi della sanità pubblica della regione, e in particolare del nostro territorio. Ci chiediamo il motivo per il quale le ferie estive del personale debbano essere concesse dal 26 luglio al 19 agosto e non articolate, come previsto dal Contratto nazionale del lavoro, nell’arco dei tre mesi estivi, fermo restando il diritto inalienabile dei dipendenti a godere delle ferie estive».

La criticità

«Altra criticità conseguente a questa chiusura potrebbe insorgere con il trasferimento del personale dell’ospedale di comunità in altre strutture, sguarnendo ulteriormente in questo modo il presidio ospedaliero Delogu di Ghilarza – si legge nella nota del comitato – Auspichiamo per il prossimo anno delle soluzioni che garantiscano la continuità del servizio nella nostra struttura per la durata del periodo estivo, senza dover penalizzare un territorio, peraltro già penalizzato da croniche carenze della sanità pubblica, come vittima sacrificabile abituale». Una situazione destinata ancora una volta a creare parecchi malumori tra i cittadini.

