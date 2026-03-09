VaiOnline
San Gavino.
10 marzo 2026 alle 00:29

Ospedale, controlli nefrologici gratuiti 

Sensibilizzare e informare i cittadini sull’importanza della salute dei reni. Così giovedì, in occasione della giornata mondiale della salute del rene, si svolgerà un incontro a San Gavino aperto a tutti. In particolare il personale sanitario dell’unità operativa di nefrologia e dialisi della Asl Medio Campidano sarà presente dalle 10 alle 13 nella sede della Pro Loco in piazza della Resistenza, per un dialogo sulla salute dei reni fra cittadini, pazienti e professionisti del settore sanitario. In quest’occasione sarà possibile porre domande e visionare materiale illustrativo.

La diagnosi precoce, la prevenzione e il controllo della progressione della malattia renale sono opzioni sostenibili per ridurre le conseguenze e i costi delle malattie per gli individui e la società. La diffusione della cultura della donazione e del trapianto, insieme alla domiciliazione delle cure, nel rispetto della dignità della persona e dell’ambiente, sono i pilastri del cambiamento cui siamo chiamati a rispondere. La salute dei reni dovrebbe essere quindi inserita in un contesto più vasto di salute e sostenibilità del nostro pianeta. Quest’anno per la 20esima edizione lo slogan è “Salute renale per tutti, vicini alle persone, attenti al pianeta”. (g. pit.)

