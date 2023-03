Ospedale civile, Chirurgia ferma 

È ancora emergenza all’ospedale Civile di Alghero. Questa volta l’allarme è suonato per il reparto di Chirurgia, in affanno per la carenza di medici. Due camici bianchi hanno vinto un concorso, saranno trasferiti presso altre sedi, e i tre rimasti non potranno garantire la piena operatività del servizio. Così a partire da sabato potrebbe essere sospesa l’attività operatoria. «A sancire questa grave notizia è un documento della direzione sanitaria inviato al direttore della struttura complessa di Chirurgia del presidio ospedaliero di Alghero», fa sapere Christian Mulas, presidente della commissione Sanità. «Il documento, – prosegue Mulas - informa che per mancanza di chirurghi e personale medico, l’attività chirurgica e la continuità assistenziale del reparto, le emergenze, le urgenze del pronto soccorso e le emergenze interne e tutte le specialità chirurgiche e non, non potranno più essere garantite. Un fatto inaccettabile. È chiaro che c’è un disegno politico che vuole declassare la sanità algherese per potenziare altre realtà».

La preoccupazione

Anche Marco Tedde, consigliere regionale e componente della commissione sanità, è preoccupato. «Un inaccettabile sintomo, l’ennesimo, della crisi che attanaglia la sanità algherese che per uscire dall’emergenza ha necessità di interventi radicali e urgenti nel breve periodo, e di interventi programmatori strategici» commenta Tedde, auspicando in un pronto intervento risolutorio da parte dell’assessore e del direttore generale. Mario Bruno, consigliere comunale del gruppo Per Alghero, ritiene si tratti di «un fatto gravissimo, sintomo di assenza di programmazione e di assoluto disinteresse per il nostro territorio». Il leader dell’opposizione fa pressing sul sindaco perché interessi del problema il direttore della Asl e quello dell’Aou, in modo da trovare una soluzione. Dai banchi dei Riformatori, il capogruppo Alberto Bamonti ritiene si stia ormai decretando, silenziosamente, la morte dell’ospedale Civile di Alghero. «Una struttura ospedaliera che non riesce a garantire più alcuna attività è destinata alla chiusura», avverte Bamonti proponendo una mobilitazione per il 13 marzo alle 11,30 presso l’ospedale: «Mi appello a tutti i miei concittadini», dice, sperando così di sensibilizzare l’opinione pubblica e la classe dirigente. Dalla Asl, intanto, fanno sapere che si sta cercando di correre ai ripari con lo scorrimento delle graduatorie di chirurgia generale. Il pronto soccorso non verrebbe chiuso, semmai verrebbe limitata l’attività del reparto al terzo piano, con le urgenze dirottate verso i presidi sanitari di Sassari.

