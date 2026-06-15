Ospedale-cantiere, malati in trasferta  

Lavori finiti, ma solo sulla carta, all’Ospedale di comunità di Ghilarza. Il 19 maggio la direttrice dell’Asl 5 Grazia Cattina decretava, con tanto di delibera ed allegati, che «l’opera è stata completata. I servizi dell’Ospedale di comunità sono attivi a partire dal 18 maggio». Peccato però che domenica mattina è arrivata una comunicazione dell’Asl con la quale si chiariva che da ieri «l’attività dell’Ospedale di comunità per circa una settimana sarà temporaneamente trasferita a Bosa al fine di consentire il completamento dei lavori». Una decisione presa per garantire sicurezza dei pazienti.

Il dubbio

Ma i lavori non erano finiti? Dall’Asl 5 ieri hanno chiarito che «l’area di ampliamento dell’ospedale, collocata al primo piano, è di sola degenza ed è conclusa, ma può essere utilizzata agevolmente in relazione ai locali posti al secondo piano, dove si trovano ambulatori medici, e altri spazi di servizio oggetto di interventi di ristrutturazione che, per un breve periodo, causa imprevisti, non sono fruibili».

La sindaca

«La dottoressa Cattina mi ha avvertito venerdì scorso – spiega la neo sindaca Eugenia Usai – Mi ha spiegato l’esigenza di trasferire per alcuni giorni i pazienti a Bosa perché devono completare i lavori e quindi l'Ospedale non poteva rimanere aperto. Mi ha assicurato che si tratta di una soluzione temporanea proprio per permettere la conclusione celere dei lavori».

Il comitato

Pronto a vigilare il comitato in difesa dell’ospedale e dei servizi sanitari nel territorio. La portavoce Filomena Deriu spiega: «Il comitato è consapevole della necessità che questi lavori vengano fatti, ma auspica che il trasferimento sia temporaneo e breve per evitare sacrifici di pazienti e parenti. Chiediamo garanzie del rientro dei nostri pazienti e della piena ripresa del servizio dell'ospedale di comunità, che, primo in Sardegna, è attivo dal 2023 e ha sempre lavorato in maniera più che soddisfacente». Il Comitato ha già incontrato due volte la manager. «Ci sono problematiche che si stanno aggravando e per questo abbiamo intenzione di richiedere un altro confronto – conclude Deriu - Verosimilmente aspetteremo che vengano riaperte le corsie dell’Ospedale di Comunità. In caso contrario siamo pronti e scendere in piazza».

Lo scorso anno l’Ospedale di comunità di Ghilarza ha accolto 210 pazienti in arrivo da tutta l’Isola. Con i nuovi lavori i posti letto dovrebbero salire a 30.

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