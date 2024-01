Ospedale, assessore in tilt 

Un disagio dopo l’altro. Non c’è pace per la sanità iglesiente. Questa volta i problemi interessano il vecchio ospedale Santa Barbara, dove da una settimana c’è l’ascensore fuori servizio. Nei giorni scorsi non sono mancate le proteste. I primi a segnalare il disservizio sono stati i pazienti che si recano nella struttura di via San Leonardo che ospita alcuni ambulatori della Asl e il servizio di diabetologia.

I disagi

«Non sono stati ancora riparati – dice Riccardo Trentin - della Federazione Rete Sarda Diabete – chi usufruisce dei servizi presenti nel piano terra ovviamente non ha avuto problemi, ma tanti altri utenti si sono trovati in difficoltà, in particolare persone con difficoltà motorie o in sedia a rotelle. Fortunatamente è stata una soluzione di emergenza. Speriamo che l’ascensore riprenda a funzionare presto».

L’azienda sanitaria

Dopo le proteste dei giorni scorsi la direzione della Asl del Sulcis Iglesiente ha deciso di mettere a disposizione dei pazienti e dei loro accompagnatori altri due ascensori, in precedenza utilizzato dal personale sanitario. Un impianto è stato abilitato anche gli spostamenti di persone allettate».

I vertici dell’azienda hanno chiesto a una ditta esterna che si occupa delle manutenzioni nell’ex ospedale Santa Barbara di intervenire per ripristinare il servizio. «Ma ancora nessuno si è fatto vivo – dicono alcuni paziente in attesa di essere visitati – speriamo soltanto che vengano sistemati al più presto». Nel frattempo qualcuno ha sistemato dei cartelli all’ingresso. Indicano l’unico ascensore funzionante.

I servizi

Attualmente l’ospedale di via San Leonardo offre diversi servizi all’utenza. Al primo piano c’è diabetologia. Nei piano superiori sono presenti dei poliambulatori utilizzato da tutti gli utenti del territorio: oculistica, neuropsichiatria infantile, allergologia, cardiologia, neurologia, medicina dello sport, nefrologia, pneumologia e medicina trasfusionale.

