Ospedale a mezzo servizio e ambulatori da incubo 

Isili-Senorbi. La sala d’attesa è un gazebo davanti al parcheggio. Poche seggiole sotto un tendone di plastica bianca, sistemato nel 2020 in piena pandemia. I pazienti aspettano il loro turno sopportando freddo, vento, pioggia e caldo. L’ospedale San Giuseppe di Calasanzio è suo malgrado il simbolo della sanità malata delle zone interne dell’Isola. Il pronto soccorso è diventato ormai una sorta di ambulatorio e mezzo servizio, aperto solo dodici ore con un’assistenza ridotta al minimo.

Disservizi

Una donna di Villanova Tulo, arrivata con il pullman per una visita, esce dall’ambulatorio sconfortata. «Dovrò andare a Cagliari o San Gavino – commenta – per fortuna non è niente di grave, aspetterò che il dolore passi. Non me la sento di fare centinaia di chilometri e spendere soldi per il viaggio». Ogni giorno sono tantissimi i pazienti che restano privi di un’assistenza adeguata. E la situazione non sembra destinata a migliorare visto che uno dei medici del pronto soccorso sarebbe in attesa del trasferimento dopo aver vinto un concorso. «Se cosi fosse, speriamo che venga sostituito immediatamente – dice Gabriella Serra, portavoce del Comitato Sanità Bene Comune – ma il nostro auspicio è che venga ripristinato il servizio 24 ore su 24. In questo momento la situazione è gravissima. I medici cercano di andare incontro ai pazienti, ma la mancanza di personale rende vani tutti gli sforzi. L’ospedale di Isili è un punto di riferimento per decine di paesi». Parole condivise anche da Barbara Laconi, sindaca di Sadali: «Il San Giuseppe va potenziato. Anche i poliambulatori nei paesi hanno carenze di personale».

Diabetologia

Qualche mese fa è stato chiuso il servizio di medicina sportiva. Gli atleti si rivolgono al centro di Cagliari. Problemi a non finire anche per la diabetologia. Un medico è andato in pensione e non è stato sostituto con conseguenti disagi per circa 3000 pazienti. «Abbiamo ricevuto delle segnalazioni. Ci sono grandi problemi, anche per le persone anziane che non hanno la possibilità di spostarsi a Cagliari o Sorgono e devono chiedere aiuto ai familiari», dice Diego Piras, presidente dell’associazione Diabetici Cagliari Ets-Odv. La Asl negli ultimi tempi sta cercando di correre ai ripari. Ha rafforzato Chirurgia con il day surgery, gli anestesisti sono presenti una volta al mese e da qualche giorno c’è anche la base per l’elisoccorso.

Il poliambulatorio

Fino a qualche anno fa il poliambulatorio di Senorbì era considerato un piccolo polo sanitario di eccellenza, punto di riferimento per decine di migliaia di persone che arrivavano da Sarcidano, Trexenta e Campidano. Oggi è decisamente malconcio. I disagi (o disastri a seconda dei punti vista) sono all’ordine del giorno. «Qualche tempo fa – dice il sindaco Alessandro Pireddu – hanno consegnato in ritardo i presìdi medici a una paziente che nel frattempo era deceduta. La farmacia territoriale funziona malissimo». Il servizio era stato quasi azzerato lo scorso anno, oggi è garantito ogni quindici giorni. «Dal poliambulatorio – continua il primo cittadino – sono andati via diversi medici, alcuni sono stati sostituiti ma l’organico è sempre carente. La Casa della salute resta ancora sulla carta. I finanziamenti, circa 2 milioni e 600 mila euro, non sono sufficienti. Ci sono poi delle scelte aziendali discutibili. Per esempio neuropsichiatria infantile. Non ho niente in contrario che ci sia anche a Isili, ma non va depotenziato il servizio a Senorbì. Stiamo comunque dialogando con il manager Marcello Tidore». Secondo Umberto Oppus, presidente del distretto sanitario di Sarcidano, Trexenta e Barbagia di Seulo «ci sono diverse emergenze. Per quanto riguarda il settore ospedaliero sicuramente il pronto soccorso di Isili deve essere potenziato per poter garantire il servizio a tempo pieno. L’altro grosso problema è la carenza di personale nei poliambulatori del territorio, ovvero Isili, Mandas, Sadali, Orroli e Senorbì. C’è bisogno di specialisti. In questo momento manca il quaranta per cento dei medici. Bisogna anche intervenire sull’assistenza di base. La prossima settimana chiederò un incontro con il nuovo assessore regionale dalla Sanità».

La consigliera

Chiederà di parlare con Armando Bartolazzi, fresco di nomina nella Giunta Todde, anche Paola Casula, sindaca di Guasila appena eletta in Consiglio regionale. «Ci sono molti settori con grosse carenze – commenta – penso a ortopedia, cardiologia, la farmacia territoriale, igiene pubblica, radiologia. Ci sono poi tanti disagi per i medici di famiglia da quando il massimale dei pazienti e salito da 1500 a 1800. Il servizio è peggiorato. Porterò in Regione la voce dei nostri territori».

