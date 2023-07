«Ospedale a Casa Serena? Assurdo» 

«No all’idea di un percorso del Comune d’Iglesias per la realizzazione dell’ospedale unico nella struttura e nell’area di pertinenza di Casa Serena». Così le sigle sindacali territoriali bocciano all’unisono l’idea avanzata dall’assessora alle Politiche sociali Angela Scarpa: vorrebbe ottenere il consenso del Consiglio comunale per ricevere la delega affinché si avviino tutte le iniziative necessarie per far sorgere la nuova struttura in corso Colombo.

La polemica

L’ipotesi di collocazione dell’ospedale del Sulcis Iglesiente alle porte del centro urbano minerario è stata accolta dai sindacati più come una provocazione che come l’idea di un progetto fattibile: «È un’ipotesi che rasenta il paradosso. - dichiara Gino Cadeddu, dirigente della Cgil - Non si può adattare una struttura degli anni 70. Ad oggi un nuovo presidio con 200 posti letto comporta una spesa di circa 150 milioni di euro, adeguare Casa Serena significherebbe spendere molto di più». Per Cadeddu la collocazione di un eventuale nuovo ospedale unico, dovrebbe contemplare le esigenze geografiche dell’intero bacino d’utenza: «La Cgil non è contraria ad un solo ospedale per l’intero territorio - continua - però l’utenza non può attendere il tempo necessario alla realizzazione per ottenere un’assistenza adeguata. La politica distribuisca meglio il personale, subito».

Vecchia struttura

Anche il segretario territoriale della Cisl Fpl Claudio Nuscis giudica inappropriata e priva di ogni logica l’ipotesi di richiesta avanzata da Scarpa: «Per gli attuali canoni tutte le strutture sanitarie vecchie dovrebbero essere rase al suolo e ricostruite. - specifica - Non occorre nemmeno stare ad elencare tutti gli aspetti che rendono impossibile collocare un nuovo ospedale nella ex casa di riposo. Inoltre un presidio che dovrebbe servire l’intero territorio, dovrebbe essere geograficamente baricentrico, si porterebbe non solo a favorire la fruibilità di tutti gli utenti, ma anche a rivedere l’intero sistema della viabilità». Per Nuscis l’ospedale unico è l’unica soluzione possibile: «Con le risorse limitate, nessuno può più permettersi di avere dei reparti doppi a pochi chilometri di distanza».

Efisio Aresti, segretario territoriale della Uil Fpl è lapidario: «Casa Serena? Non scherziamo, incongrua in tutto e per tutto. - specifica - Per il nostro territorio è infruttuoso anche prevedere un ospedale unico e questo lo dimostrano i dati; il Sulcis Iglesiente necessita delle due strutture attualmente presenti, con il Sirai che serve 80 mila cittadini e il Cto 50 mila, creare un presidio unico non sarebbe funzionale alle esigenze dell’intera popolazione. L’abbattimento per le lista d’attesa per le prestazioni sanitarie si effettua con il reperimento del personale e non con le strutture murarie, quelle sono già presenti».

