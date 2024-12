           Oslo, un’italiana accoltellata dall’ex fidanzato 

Oslo. Una prima coltellata alla gola, che l’ha colpita dall’orecchio alla carotide e che aveva l’obiettivo di ucciderla. E poi decine di pugnalate sul volto e sul resto del corpo, mentre lei tentava in tutti i modi di difendersi. Martina Voce, studentessa fiorentina 21enne che vive e lavora a Oslo da alcuni anni, lotta contro la morte in un ospedale della capitale norvegese da venerdì scorso dopo esser scampata al tentativo di femminicidio da parte dell’ex fidanzato, Mohit Kumar, un informatico ventenne di origine indiane che lavora in uno studio legale, sempre a Oslo.

L’aggressione

Martina aveva troncato la relazione alcuni mesi fa e sembra che il ragazzo non volesse saperne di lasciarla libera: la tempestava infatti di telefonate e messaggi. Martina lavora come store manager a “Smak av Italia”, negozio di prodotti italiani nel centro commerciale Vulkan a Grünerlkka, quartiere centrale della capitale norvegese. Venerdì era al lavoro quando, intorno a mezzogiorno, il suo ex è entrato nel locale. Senza dire una parola si è diretto verso di lei, e senza darle il tempo di reagire ha sferrato subito la prima coltellata, forse usando un coltello da cucina. Il giovane ha mirato al volto e alla carotide, per uccidere. E poi ha colpito ancora: tante altre pugnalate che le hanno provocato varie ferite, molte delle quali sulle braccia, perché Martina ha cercato di proteggersi.

I soccorsi

Le grida della ragazza hanno richiamato due colleghi di lavoro, che sono subito intervenuti in suo soccorso. Nella colluttazione, uno dei due è riuscito a disarmare l'informatico e poi lo ha accoltellato, ferendolo gravemente. Kumar è ora ricoverato in ospedale in coma farmacologico e dunque non ha potuto rispondere alle domande degli inquirenti: è accusato di tentato omicidio e appena si ristabilirà verrà trasferito in carcere.

Anche Martina è ricoverata in ospedale, le sue condizioni sono gravi ed è tenuta sedata in coma farmacologico: «È ancora a rischio vita, ma i medici sono molto fiduciosi», ha detto il padre della ragazza, un noto avvocato di Firenze.

In ospedale a Oslo c'è lo zio di Martina, anche lui avvocato conosciuto in città, ed è in arrivo la madre. Ieri mattina, secondo quanto appreso, la ragazza ha avuto un collasso, in seguito ad una piccola emorragia, ma i medici hanno tranquillizzato i familiari sulle sue condizioni. Anche quando il peggio sarà passato, Martina dovrà trascorrere molto tempo in ospedale per le profonde ferite ricevute e dovrà subire altri interventi chirurgici.

La denuncia

I parenti della vittima hanno presentato una denuncia: la Procura di Roma - competente per i fatti che coinvolgono gli italiani fuori dal territorio nazionale - ha aperto un fascicolo.

Il collega di Martina che ha bloccato e poi accoltellato l'aggressore è stato prima arrestato e poi subito rilasciato avendo agito – ha spiegato la polizia di Oslo – in una situazione d'emergenza.

In molti hanno assistito alla scena.

«Siamo tutti molto sconvolti – ha detto l'ad della catena di negozi – dobbiamo ringraziare due nostri dipendenti, un italiano e un norvegese, senza di loro forse Martina non sarebbe più in vita».

