Oslo omaggia la Deledda e la Sardegna 

Oslo ricorda Grazia Deledda nella Settimana della cucina e della cultura durante la festa della Repubblica. L’evento, promosso dall’ambasciata italiana a Oslo, per il progetto “Canne al vento. Oslo 2025” ha visto un incontro istituzionale e il concerto di Enzo Favata con il Quintetto Atlantico. E poi prodotti tipici e buffet per circa 300 persone con menù deleddiano. Abili chef hanno proposto piatti basati sui sapori narrati dalla scrittrice. Focus anche su patrimonio culturale materiale con il progetto “Sardegna verso l’Unesco” e immateriale con il canto a tenore. Ospite d’onore delle celebrazioni è stata l’isola dei nuraghi. Allestita inoltre una mostra fotografica sulle maschere etniche della Sardegna e dei centenari della Blue Zone. Hanno partecipato le imprese turistiche e commerciali dell’Isola e le associazioni culturali. In questa iniziativa Grazia Deledda, scrittrice premio Nobel amata nel Nord Europa, è ambasciatrice simbolo della cultura sarda. «La musica di Enzo Favata ci ha portati in viaggio verso i paesaggi mozzafiato della Sardegna, un itinerario che si è concluso perfettamente con gli assaggi delle prelibatezze enogastronomiche», ha detto l’ambasciatore d’Italia Stefano Nicoletti. L’evento, con cadenza annuale, si svolgerà anche a novembre. (g. pit.)

