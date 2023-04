L’ultima arrivata è Camilla. Per Giovanni Serra, 32 anni, e Marta Mameli, 28, è il quinto figlio. Un piccolo record per una famiglia così giovane in un paese, Osini (in Ogliastra), di 730 abitanti. Giovanni, allevatore, ha anche una macelleria. Marta lo aiuta, ma deve star dietro anche a Noemi (11 anni), Renato (9), Francesco (7) e Giada (6) e alla piccolina di nove giorni.

