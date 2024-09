Osimhen vola in Turchia 

Non pagare 10 milioni a un attaccante che non gioca, ma anche non tenerlo nell'ombra per un anno, alimentando la possibilità di venderlo a peso d'oro nel prossimo mercato. Questo è il doppio obiettivo che il Napoli vuole mettere a segno su Victor Osimhen, che sta per passare in prestito al Galatasaray. L'attaccante - che ha una clausola da 130 milioni ma che il Napoli non è riuscito a vendere per 100 milioni in estate - andrà al club turco in prestito secco: Osimhen sarà presto a Istanbul per le visite mediche e la firma del contratto con il club che, dalle voci di mercato in Turchia, è pronto a pagare l'intero ingaggio del bomber nigeriano. Il passaggio in prestito è stato confermato dal ds del Napoli Giovanni Manna che ha parlato alla tv turca Sports Digitale: «La nostra trattativa - ha detto - con il Galatasaray per Osimhen è corretta e siamo vicini all'accordo». Osimhen è infatti stanco ora di essere fuori rosa dal Napol e ha una forte voglia di tornare in campo: il Galatasaray non lo porta in Champions League, visto che ha perso il preliminare contro lo Young Boys, ma Osimhen potrà provare a dare il meglio in Europa League.

Il club turco ha avuto l'idea di rivolgersi al Napoli dopo l'infortunio di Mauro Icardi, che dovrebbe rientrare tra un mese. Osimhen sostituirà quindi l'ex bomber interista ma poi è pronto a fare coppia con lui in attacco al suo rientro. Ci sarà anche Dries Mertens, suo compagno nel primo anno al Napoli. In uscita anche Mario Rui, che sembra possa andare anche lui in Turchia, al Besiktas: anche il 33enne esterno sinistr è fuori dalla rosa del Napoli.

