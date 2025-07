Osimhen, Vlahovic, Kean: il ballo dellepunte 

Roma. C’è sempre il Napoli al centro del calciomercato. L’accordo con il Galatasaray per il ritorno in Turchia di Osimhen sarebbe in dirittura d’arrivo dopo che la società di Istanbul si è detta disposta a pagare i 75 milioni della clausola con questa modalità: 40 subito e gli altri 35 in due rate da 17,5. Se saranno fornite le giuste garanzie bancarie il presidente De Laurentiis accetterà di chiudere l’affare e tornerà ad investire in entrata, definendo con il Bologna (da cui ha già preso Beukema, per 30 milioni più bonus) l’arrivo di Ndoye e con il Psv Eindhoven quello di Noa Lang. Ma non è tutto, perché il Napoli vuole anche un’alternativa a Lukaku, ovvero Lucca, e qui deve stringere perché sull’attaccante dell’Udinese, per il quale la richiesta è di 30 milioni, c’è anche l’Atalanta, che a sua volta vuole reinvestire parte dei soldi arrivati dall’Arabia Saudita per Retegui.

E sono sempre i bomber i principali protagonisti sulla scena: la Juve continua a interrogarsi su Vlahovic. Il Milan potrebbe farsi ufficialmente avanti visti i problemi per arrivare a Boniface, per il quale il Bayer Leverkusen chiede 40 milioni, o Jackson in uscita dal Chelsea ma non certo a prezzo di saldo. Intanto, la dirigenza bianconera valuta la proposta dell’Everton per Douglas Luiz (se andrà via, il candidato a sostituirlo è André del Wolverhampton) cerca di stringere con il Psg per il rinnovo del prestito di Kolo Muani e di far scendere le pretese del Porto per il riscatto di Conceicao. Dal Chelsea potrebbe partire anche Nkunku e c’è l’Inter fra i club interessati. Se l’affare dovesse concretizzarsi, la società nerazzurra potrebbe cedere in prestito Francesco Pio Esposito. Il tecnico Chivu insiste per avere Leoni, promettentissimo difensore del Parma, ma per fargli posto bisognerebbe prima cedere Acerbi. Se invece, a centrocampo, andrà via Calhanoglu, sul quale c’è sempre il Galatasaray, l’Inter andrebbe su Xhaka, in uscita da Leverkusen. Come “jolly” piace invece Rios del Palmeiras, che la Roma sta trattando da tempo, mentre ha ripreso i contatti con il Brighton per O’Riley, centrocampista che Gasperini avrebbe già voluto all’Atalanta.

Novità sul caso Kean, perché l’attaccante ex Juve avrebbe deciso di non andare in Arabia Saudita e questo aumenta le possibilità di una sua permanenza alla Fiorentina, che gli avrebbe offerto 4 milioni a stagione. Dal Barcellona arriverà il 18enne difensore Kospo, capitano dell’under 17 della Svizzera che i blaugrana hanno ceduto ottenendo il 15% sulla futura rivendita.

