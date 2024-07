Osimhen verso la Premier 

Tutto il calciomercato di questa estate ruota intorno a Osimhen e Morata: il primo attende una chiamata dalla Premier League; il secondo in questi giorni è concentrato esclusivamente sulla finale degli Europei della sua Spagna contro l’Inghilterra, in programma stasera a Berlino.

L’attaccante del Napoli ha messo da parte i malumori della scorsa stagione e si allena con dedizione agli ordini di Antonio Conte ma, intanto, il club partenopeo ha già definito i propri piani: se il nigeriano parte il sostituto sarà Lukaku, che proprio col tecnico salentino ha giocato le sue migliori stagioni.

In avanti

La punta dell’Atletico Madrid, invece, è l’obiettivo numero 1 del Milan. I rossoneri però non si fidano e guardano anche altrove: osservato speciale il tedesco Fullkrug del Borussia Dortmund, ma si è mosso anche per Abraham della Roma. L’inglese avrebbe dato la proprio disponibilità a un trasferimento alla corte di Paulo Fonseca, con il via libera di Daniele De Rossi. I meneghini offrirebbero alcune contropartite tecniche, in primis Jovic con un conguaglio economico, ma i giallorossi sarebbero più interessati ai profili di Saelemaekers, Maldini e Colombo. Fonseca avrebbe poi individuato in Pavlovic del RedBull Salisburgo l’uomo giusto per puntellare la difesa.

La Roma

De Rossi, invece, sogna l’arrivo di Soulé per il quale la Juventus chiede 30 milioni senza scambi. I Friedkin, proprietari della Roma, intanto si vedono sfuggire uno degli obiettivi di mercato: Nicolas Valentini, forte difensore del Boca Junior, ha firmato per la Fiorentina che è vicina anche Cardoso, centrocampista statunitense del Betis Siviglia. La Juve, sfuggito l’obiettivo Buongiorno finito al Napoli, cerca un difensore esterno: circola il nome di Todibo, ex del Barca ora al Nizza.

La Lazio

La Lazio, dato l’addio a Immobile accolto come un re dai tifosi del Besiktas, ha preso il portoghese Nuno Tavares per rinforzare la difesa: un quinquennale per il 24enne laterale mancino lo scorso anno al Nottingham Forest. Il Bologna di Vincenzo Italiano ha ufficializzato Cambiaghi: l’attaccante di proprietà dell’Atalanta ma lo scorso anno in prestito all’Empoli arriva per 10 milioni. Il Como prosegue nella sua operazione “amarcord” sfruttando il fascino dell’allenatore Cesc Fabregas: dopo l’ex Real Varane, i lariani stanno provando a ingaggiare il 41enne Reina come secondo per la porta.

Visite fallite

Brutte notizie per il Lecce. Il centrocampista spagnolo Joan Gonzalez ha riscontrato una patologia cardiaca nel corso delle visite mediche di inizio stagione e non ha ottenuto l’idoneità sportiva per giocare. Infine, colpo del neopromosso Venezia che ha acquistato a titolo definitivo Gaetano Oristanio: il centrocampista, lo scorso campionato in prestito al Cagliari, lascia l’Inter e si aggrega ai lagunari.

