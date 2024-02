Osimhen tradito dall’influenza e in dubbio domani 

Un leggero stato influenzale ha fermato Victor Osimhen nell'antivigilia di Cagliari-Napoli, ma non sembrano esserci dubbi sulla sua presenza in campo domani alla Domus. L'attaccante nigeriano, autore del gol dell'1-1 mercoledì in Champions col Barcellona, ieri ha svolto soltanto lavoro personalizzato in palestra dopo aver accusato l'influenza giovedì. Le sue condizioni comunque non preoccupano: possibile già il rientro in gruppo oggi, nella rifinitura prima della partenza per la Sardegna, che certificherebbe il suo pieno recupero e la maglia da titolare domani pomeriggio.

Il recupero

Oltre a Osimhen, il nuovo allenatore Francesco Calzona (atteso all'esordio in Serie A in panchina, aveva al massimo fatto il vice) avrà a disposizione Matteo Politano ma non Cyril Ngonge. Per quanto riguarda il primo è subito rientrato l'allarme, dopo la sostituzione anzitempo col Barcellona per un piccolo problema muscolare già smaltito. Chi è improbabile possa essere convocato per il Cagliari è invece l'ex Verona, out anche in Champions League: martedì ha riportato un risentimento, ieri ha fatto solo personalizzato fra palestra e campo. Ngonge non ha ancora giocato titolare dal suo arrivo a fine gennaio in azzurro, quattro presenze tutte da subentrato, ma in pochi minuti è riuscito a procurare un autogol (proprio contro l'Hellas sua ex squadra) e firmare l'1-1 col Genoa al 90' sabato scorso, ultima partita dell'era Mazzarri.

I cambi

Per Cagliari-Napoli sicuro l'avvicendamento a destra: Di Lorenzo è squalificato, giocherà Mazzocchi al suo posto. Da valutare il ritorno di Zielinski, già promesso all'Inter per la prossima stagione e che per questo motivo è stato escluso dalla lista UEFA: si gioca una maglia con Cajuste e Traoré. A Napoli si è discusso molto della reazione stizzita di Kvaratskhelia al momento del cambio al 68' mercoledì, su cui dopo la partita ha chiarito lo stesso Calzona: «Io in campo tengo i giocatori che fanno bene, non penso al nome. Ho un parco attaccanti di qualità e posso fare le mie scelte, Kvaratskhelia è un top player e ci darà una grossa mano».



