Osimhen segna, a Napoli è festa 

Napoli 1

Fiorentina 0

Napoli (4-2-3-1) : Gollini 6; Di Lorenzo 6, Ostigard 6.5, Minjae 6, Olivera 6; Anguissa 6, Demme 6 (1’ st Lobotka 7), Elmas 6 (39’ st Zerbin sv); Lozano 6 (46’ pt Kvaratskhelia 7), Osimhen 7 (32’ st Simeone sv), Raspadori 5.5 (1’ st Zielinski 6). In panchina: Meret, Marfella, Juan Jesus, Rrahmani, Bereszynski, Politano, Zedadka, Gaetano, Ndombele. Allenatore Spalletti.

Fiorentina (4-3-3) : Terracciano 7; Terzic 6, Igor 6, Milenkovic 5.5, Dodo 6 (1’ st Venuti 6); Bonaventura 6 (21’ st Castrovilli 6), Amrabat 5 (30’ st Kouamé 6), Duncan 6 (21’ st Mandragora 6); Gonzalez 6, Jovic 5.5, Sottil 6 (30’ st Saponara 6). In panchina: Cerofolini, Vannucchi, Biraghi,Ikoné, Ranieri, Bianco, Barak, Brekalo. Allenatore Italiano.

Arbitro : Marchetti 6.

Rete : 74’ Osimhen.

Note : nessun ammonito. Angoli: 0-5.

Napoli. Dopo due pareggi il Napoli torna alla vittoria con la Fiorentina, ma per i già incoronati campioni d'Italia - e per il pubblico - più che il risultato conta ancora una volta la festa. Il “Maradona” è pieno zeppo sugli spalti di maglie azzurre, di striscioni e di bandiere e quel che accade in campo in fondo è un dettaglio, una sorta di divertente prologo alla gioia che verrà. La vittoria arriva con un rigore di Osimhen che in precedenza aveva sprecato un’altra occasione, facendosi ribattere da Terracciano un tiro dal dischetto.

La festa

Gli ultimi minuti si giocano in un clima di festa generale, in un rumore assordante che proviene dagli spalti, tra uno sventolio di bandiere e cori infiniti che suggellano la conquista del tricolore. Marchetti fischia la fine della partita e la festa può avere inizio.

Il tecnico

C’è uno scudetto da festeggiare con tutto l’amore di Napoli e in Piazza del Plebiscito il 4 giugno. Ma c’è anche un futuro pieno di incognite per la squadra. Che ieri, però, ha voluto solo godersi una serata magica davanti ai 50.000 del Maradona. «Ora me ne andrei in giro per tutte le bellissime piazze della città, perché abbiamo vinto davvero», dice il tecnico azzurro Luciano Spalletti, finalmente libero di festeggiare fino in fondo un popolo e una città che ama. «Ho visto la bandiera con il mio volto, non mi era mai successo. Sto cercando chi l’ha fatta, la vorrei comprare», sorride.

A festeggiare anche chi ha costruito in estate questo Napoli da 26 vittorie sulle 34 partite giocate, Cristiano Giuntoli. «Ringrazio il presidente De Laurentiis - ha detto il ds - che mi ha cambiato la vita e sarò sempre riconoscente. E al popolo napoletano dico un’ultima cosa, non vi preoccupate del futuro, sono otto anni che sto qui, sento chi va via e chi rimane, nelle mani di Aurelio non c’è problema e ci sarà sempre un grande Napoli. Grazie a tutti». Un grazie che potrebbe far pensare anche a un possibile addio di Giuntoli. Così come il futuro di Spalletti resta un dubbio di cui il tecnico parla, sollecitato dai giornalisti. «Avevano l’opzione per il prossimo anno e l’hanno esercitata. Li ringrazio di avermi avvisato di averla esercitata. Il mio dialogo con De Laurentiis c’è sempre stato». Poi il tecnico entra in campo a salutare il Maradona: «Napoli è la città dei miracoli se siete riusciti a far vincere il campionato anche a me!».

