Osimhen sceicco d’Arabia 

L’Inter vira con decisione su Scamacca: è lui, oggi al West Ham, il prescelto per l’attacco dopo l’addio a Lukaku. Ma la notizia della giornata, ieri, è stata l’indiscrezione di Sky Sports Uk sulla (presunta) maxi offerta arrivata al Napoli per Osimhen mentre l’agente Roberto Calenda tratta col club campano per allungare il contratto inserendo una clausola di rescissione.

L’Al Hilal pagherebbe 140 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del centravanti nigeriano e ne darebbe 56 all’anno di stipendio al giocatore. Sarebbe la proposta «impossibile da rifiutare» di cui il presidente Aurelio De Laurentiis aveva parlato in passato a proposito di una possibile partenza della punta. Si tratta dello stesso club che alcune settimane fa aveva messo sul piatto 300 milioni di euro per comprare dal Psg il francese Kylian Mbappé, proposta accettata dai parigini ma non dal calciatore.

Dall’Inghilterra

Dal canto loro i nerazzurri, che hanno già ceduto 36 giocatori tra giovani, svincolati e ultra trentenni, hanno afferrato al volo la decisione del club inglese di vendere Scamacca, l’attaccante 24enne arrivato un anno fa dal Sassuolo, e presentato un’offerta di circa 22 milioni per acquistarlo a titolo definitivo superando così (in teoria) la concorrenza della Roma che punta invece al prestito. La trattativa è solo all’inizio e in ogni caso l’allenatore Inzaghi vuole una punta giovane da affiancare a Lautaro: l’alternativa resta Balogun dell’Arsenal, investimento che però richiederebbe una spesa di circa 40 milioni.

I bianconeri

La Juventus intanto prova ancora a chiudere per Lukaku ma il tempo stringe: se non si formalizzasse l’accordo entro il weekend, l’affare salterebbe. Il Chelsea, proprietario del belga, pare però aver aperto alla possibilità di prendere Vlahovic, operazione da 80 milioni, e così si profila un clamoroso scambio di punte. Contemporaneamente i bianconeri tentano di prendere Castagne (l’ex atalantino ora è al Leicester) e di vendere Zakaria al West Ham, al Monaco o al Lipsia per circa 20 milioni.

Tensione

Alla Roma sarebbero tesi i rapporti tra Mourinho e il ds Thiago Pinto. L’allenatore non è contento della campagna acquisti e attende ancora l’attaccante che ritiene necessario, cioè Morata. Ma il club deve prima vendere. È ufficiale la cessione di Rebic al Besiktas ma il Milan dopo l’affare Musah deve sfoltire la rosa: tra gli esuberi ci sono Origi, Messias e Ballo-Touré.

La Lazio, dove il clima non è dei più sereni (il tecnico Sarri contesta al presidente Lotito l’immobilismo sul mercato, col possibile addio in caso di rottura dei rapporti anche di Luis Alberto, Felipe Anderson e Zaccagni), potrebbe vedersi soffiare il terzino Pellegrini della Juventus: sul giocatore ci sono anche il Fulham e il Nizza.

Il Lecce punta sul centrocampista albanese Ramadani, il Monza avrebbe chiuso l’accordo per portare in Brianza il giovane portiere juventino Gori, l’Empoli ha comprato il difensore Pezzella.

RIPRODUZIONE RISERVATA