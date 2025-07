Osimhen sblocca Morata 

Osimhen lascia Napoli e l'Italia. È stato raggiunto l'accordo totale sui dettagli del contratto tra il nigeriano e il Galatasaray e ora mancano solo le firme per l'annuncio ufficiale. Operazione da 75 milioni di euro pagabili in più esercizi, 40 subito e due rate da 17.5 milioni entro 12 mesi, più il 10% sulla futura rivendita. Presente una clausola anti-Italia valida per i prossimi due anni.

Le altre trattative

Un'operazione che sblocca definitivamente anche quella di Morata al Como. L'attaccante spagnolo ha già trovato un accordo con la squadra di Fabregas e manca solo l'intesa finale tra Milan e Galatasaray. E non giocherà in rossonero Xhaka diventato un nuovo giocatore del Sunderland. L'accordo per il centrocampista del Bayer Leverkusen è stato trovato sulla base 20 milioni di euro con contratto fino al 2027. Sempre il Milan sta ancora cercando un rinforzo per gli esterni e, sfumata la pista Pubill passato all'Atletico Madrid, il nome caldo resta quello di Doué dello Strasburgo. La richiesta del club francese, che ha la stessa proprietà del Chelsea, è intorno ai 30 milioni di euro, ma la società rossonera - che ha già incassato un no in questa sessione di mercato - è pronta ad alzare la proposta fino a 23 milioni di euro. L'addio definitivo a Osimhen potrebbe incidere sul futuro di Raspadori che sembrava non rientrare nei piani di Antonio Conte, tuttavia l'attaccante del Napoli appare più vicino alla permanenza. I partenopei chiedono 30 milioni di euro per la cessione, una cifra importante che rende difficile trovare acquirenti, motivo per cui potrebbe non lasciare la squadra azzurra. Niente Napoli per Ndoye che vuole trasferirsi in Premier League e dovrebbe accasarsi al Nottingham.

Continua a muoversi la Juve che ha individuato nel danese Hjlmand dello Sporting Lisbona, ex Lecce, un valido rinforzo per il centrocampo. I portoghesi lo valutano 60 milioni. Soldi e posto in squadra potrebbero arrivare dalla cessione di Douglas Luiz, in uscita. Nuova operazione di chiusura per la Roma: Vasquez ha già svolto le visite mediche e sarà un nuovo giocatore giallorosso. Il portiere arriva da svincolato dopo la risoluzione del contatto con il Milan. Il classe 1998 - che nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie dell'Ascoli e dell'Empoli - ha già lavorato con Massara proprio a Milano, sponda rossonera. Resta da vedere il futuro di Gianluigi Donnarumma che ha dato priorità al Paris Saint-Germain.

