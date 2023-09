Osimhen sbaglia e litiga con Garcia 

Bologna 0

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski 6.5; Posch sv (8’ De Silvestri 6), Beukema 6, Lucumì 6.5 (65’ Calafiori 5.5), Kristiansen 6; Freuler 6.5 (82’ El Azzouzi sv), Aebischer 6.5; Ndoye 6 (65’ Saelemaekers 6), Ferguson 6, Karlsson 6 (82’ Orsolini sv); Zirkzee 6.5. In panchina: Gasperini, Ravaglia, Bonifazi, Corazza, Lykogiannis, Fabbian, Moro, Urbanski, Van Hooijdonk. Allenatore Thiago Motta 6.5.

Napoli (4-3-3) : Meret 6, Di Lorenzo 6.5, Ostigard 6.5, Natan 6, Olivera 6 (45’ Mario Rui 6); Anguissa 6, Lobotka 6 (86’ Cajuste sv), Zielinski 5.5; Raspadori 5 (67’ Politano 5), Osimhen 5 (86’ Simeone sv), Kvaratskhelia 5 (76’ Elmas sv). In panchina: Contini, Idasiak, Zanoli, Mario Rui, Demme, Cajuste, Elmas, Gaetano, Lindstrom, Politano, Simeone, Zerbin. Allenatore Garcia 4.5.

Arbitro : Ayroldi 5.5.

Note : al 73′ Osimhen sbaglia il rigore (fuori). Ammoniti: Olivera, Aebischer, Lobotka, Kvaratskhelia, Ndoye, Skorupski, Freuler, Politano, Mario Rui. Angoli: 5-5. Recupero: 2’ pt, 5’ st.

Bologna. Due punti nelle ultime tre gare di campionato e la vetta della classifica è già distante 7 punti dopo appena cinque giornate: la sfida con il Bologna conferma che qualcosa, in casa dei campioni d’Italia del Napoli, non funziona più. Un palo, un rigore sbagliato e niente gol per il capocannoniere dell’ultima serie A, Victor Osimhen: basterebbe questo per fotografare le difficoltà della squadra di Garcia, fermata sullo 0-0 al Dall’Ara, ma c’è dell’altro. Ad esempio l’ennesima sostituzione di Kvaratskhelia che porta anche qualche fischio, per il tecnico, e alle frizioni con il georgiano si aggiungono quelle con Osimhen, che protesta visibilmente al momento della sostituzione, senza risparmiarsi qualche parola di troppo all’indirizzo dell’allenatore francese.

Dopo la vittoria in Champions, torna ad alzarsi la tensione in casa Napoli, fermato da un Bologna che ci mette organizzazione, attenzione e pure un pizzico di fortuna, ma che a conti fatti concede quattro occasioni in novanta minuti e dopo aver contenuto nella prima parte del match nella ripresa ha anche un’occasione con Zirkzee per provare a vincerla. Archiviato l’avvio in Europa, la squadra di Garcia riscopre insomma le difficoltà palesate in questo inizio di stagione. Altro giro e altro pareggio, dopo il ko con la Lazio e 2-2 con il Genoa, e per di più con l’impressione che il nervosismo crescente stia spezzando l’incantesimo dell’anno dello scudetto.

