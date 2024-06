Osimhen o Lukaku? Il Napoli è in attesa 

Antonio Conte ha fretta di sapere chi sarà il centravanti del suo Napoli nella prossima stagione, ma il Napoli - sempre attratto dal nome di Romelu Lukaku - è alle prese con il rebus Victor Osimhen. La clausola da 120 milioni di euro che grava sull'attaccante nigeriano per ora ha scoraggiato i pretendenti della Premier League (Arsenal, Manchester United e Chelsea) a fare passi ufficiali per strapparlo ai biancocelesti. Nessuno club italiano si è fatto avanti per averlo, il giocatore in Arabia Saudita non vuole andare ed è quindi probabile che il Napoli debba abbassare le sue pretese. Il club del presidente De Laurentiis intanto continua la trattativa per Leonardo Spinazzola, in scadenza di contratto con la Roma.

Zaniolo e Calafiori

Un altro nome caldo del mercato è quello di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista, che nell'ultima stagione ha giocato con l'Aston Villa ma è di proprietà del Galatasary, vuole tornare in Italia. Su di lui resta forte l'interesse di Atalanta e Fiorentina, con i bergamaschi in vantaggio. I turchi chiedono 20 milioni e pretendono l'obbligo di riscatto. Che invece Calafiori sia nel mirino di Thiago Motta per portarlo alla Jvue è cosa nota. Ma ora dall'Inghilterra arrivano i “rumors” di un interesse del Chelsea, che sarebbe pronto a investire sul difensore del Bologna e magari lasciarlo in A per verificarne la crescita.

Altri affari

Il grande obiettivo del mercato estivo del Milan resta Joshua Zirkzee. Sull'olandese del Bologna si è però inserito il Manchester United. I Red Devils sono sulle tracce del- l'attaccante e spingono per il suo arrivo. Tanto che il tecnico Ten Hag si sarebbe mosso in prima persona telefonando al giocatore per convincerlo a trasferirsi in Premier. Intanto su un altro obiettivo rossonero, il marocchino Youssef En-Nesyri, punta in uscita dal Siviglia, si sarebbe raffreddato l'interesse della Roma. Quest'ultima è tentata dall'idea di inserirsi nel dialogo tra Raphael Varane ed il Como. Il difensore 31enne, svincolato dal Manchester United ed ex Real Madrid, è arrivato nella città del club neopromosso in serie A per valutare l'offerta della formazione di Cesc Fabregas. Si tratterrà qualche giorno in Italia e, assieme ai suoi agenti, incontrerà i dirigenti del club. Il Como è più avanti ed è deciso a chiudere, ma non è l'unica formazione interessata a Varane. Il giocatore piace anche alla Roma che nelle ultime ore ci sta pensando.

