Osimhen-Lukaku al bivio 

La settimana decisiva per Osimhen e Lukaku. Potrebbe essere quella che comincerà oggi, perché dopo il passaggio di Morata al Milan è partito il valzer delle punte.

Dipenderà anche da quando il Psg riuscirà a cedere Kolo Muani, che non vuole lasciare il club della capitale dopo appena un anno dal suo arrivo. In ogni caso la partenza dell'attaccante francese aprirà le porte all'arrivo di Osimhen, per il quale non è detto che il Psg paghi l'intero ammontare della clausola rescissoria di 120 milioni.

Lukaku bloccato

In attesa di capire quale sarà la reale proposta (potrebbe essere intorno ai cento milioni), il Napoli si è cautelato bloccando Lukaku, con il quale c'è già l'accordo per un triennale da 6 milioni all'anno. La società del presidente De Laurentiis è anche pronta a prendere il belga a titolo definitivo dal Chelsea, ma non per i 35 milioni di sterline (circa 41 milioni di euro) chiesti dai Blues. La sensazione è che alla fine l'operazione si farà. In uscita dal Napoli c'è anche il Cholito Simeone, per il quale si è fatta avanti la Lazio, e la trattativa sta andando avanti. Il Napoli, invece, attende anche una risposta da Ostigard, che è stato ceduto al Rennes per 6 milioni ma non ha ancora fatto sapere se accetta il trasferimento.

La corsa a Soulè

Sul fronte delle cessioni è al lavoro anche la Juventus, e il nome più caldo è sempre quello di Soulè, per il quale i bianconeri hanno in mano la proposta di 30 milioni di euro fatta dal Leicester. Ma anche la Roma è in pressing sul giocatore, che vorrebbe rimanere in Italia. È possibile che nei prossimi giorni il ds dei giallorossi Ghisolfi rilanci per pareggiare, o anche migliorare, la proposta degli inglesi, anche con l'inserimento di un'eventuale percentuale sulla futura rivendita. Per Huijsen, che partirà, Giuntoli chiede 20 milioni, e Wolfsburg e Stoccarda sono interessate. Potrebbe partire anche Rugani, con destinazione Bologna, mentre è tutto fermo per il neo-sposo Federico Chiesa.

Gli intrecci

In entrata il ds dei bianconeri è sempre al lavoro per Todibo del Nizza. Se dovesse andare via anche Milik, verrà fatto un tentativo con il Genoa per avere Retegui, sul quale c'è anche la Roma. Se il grifone rossoblù dovesse cedere l'italo-argentino, andrebbe poi su Nzola, in uscita dalla Fiorentina. L'Inter invece cerca un difensore, e il profilo individuato è Renan, brasiliano dello Zenit in prestito all'Internacional.

